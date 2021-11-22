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Abdullah Avcı: İyi bir takıma karşı net bir galibiyet aldık, harika gidiyoruz

DHA

Abdullah Avcı: İyi bir takıma karşı net bir galibiyet aldık, harika gidiyoruz


Tolga SAĞLAM Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 13'üncü haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Trabzonspor´da teknik direktör Abdullah Avcı, iyi bir takıma karşı net bir skor aldıklarını belirterek, "Harika gidiyoruz ama daha hiçbir şey kazanmadık. 3 puan daha kazandık ve cebimize koyduk" dedi.
Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ligin formasyonu değişik takımlarından bir tanesine karşı oynadıklarını belirterek, "5-3-2 oynayan, top kendilerindeyken 3'lü oynayan, bekleri derinliğe yollayan, ligin en fazla ikinci topunu alan, kenar ortası yapan bir takım ile oynadık. Sayısal olarak da çok fazla rakibin üzerine gelebiliyorlar. Maç öncesi çözüm yolları için çalıştığımız opsiyonları ilk 15 dakika kullanamadık. Burada top kayıpları yaptık, rakibi biraz daha cesaretlendirdik. Orada Abdülkadir Ömür orta yaptı ama oyun bazen böyledir, 1-0 öne geçtik" dedi.
"İYİ BİR TAKIMA KARŞI NET BİR GALİBİYET ALDIK, HARİKA GİDİYORUZ"
Avcı, bazen oyunun düşük olacağını ve burada bireysel performansın ortaya çıkacağını kaydederek, şunları söyledi:
"Bugün bireysel performansta Nwakaeme, Cornelius ve Djaniny ön tarafta sonuçlandırma anlamında bunu yaptılar. Savunma arkası bizim için çözüm noktalarıydı ve 3-0 gibi skor yakaladık. İyi bir takıma karşı net bir galibiyet aldık, harika gidiyoruz. Bazen oyun dalgalanacak, oyuncu performansı olacak. Bugün 13 haftada bir sürü sakatlık yaşadık her takım da yaşıyor. Hamsik ve Bakasetas´ın birlikte olmadığı bir maçı kazandık. Nwakaeme, Siopis, Djaniny, Edgar olmadı, kazandık. Organizasyonumuz iyi gidiyor ve başarıyoruz. Taraftarlarımız için de söylediklerim, bize sevgilerini göstermeye devam ediyorlar. Pazartesi akşamı bile böyle gelmeleri bizi mutlu etti. Bundan sonra onları daha organize şekilde bekliyoruz."
"DAHA HİÇBİR ŞEY KAZANMADIK"
Avcı, hedefleri yolunda parça parça gittiklerini ifade ederek, "Trabzonspor'un hedefi bellidir. Parça parça gidiyoruz ve daha hiçbir şey kazanmadık. 3 puan daha kazandık ve cebimize koyduk. 25 hafta daha var ligin bitmesine. Hedef takımsın şu anda Avrupa dahil tek namağlup takımsın. Herkes seni oynamak, yenmek isteyecek. Onun için bizim oyunumuz her seferinde daha da zorlaşacak. Kazanarak devam edeceğiz ve sonunda neyle karşılaşacağımızı hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.
"SAHANIN İÇİNDE KALMA DEVAM EDECEĞİZ"
Avcı, Trabzonspor´un şampiyon görülmesine ilişkin soruya ise, "Bu yarışı yapan bir teknik direktörüm. Bu yarışı zihinsel olarak çok yaşamış biriyim. Her maçın taktiği ve senaryosu çok farklı. Teknik, taktik çok önemli ama şampiyonluğa giderken beraber olmak, beraber el ele tutmak, yardımlaşmak, grup enerjisi son derece önemli.  İkisini bir arada götürüyoruz. Bu senaryoları ben çok gördüm. Daha da şiddetli olanlarıyla da karşılaşacağız. Ama Trabzon şehri, taraftarı bizler buna çok hazırlıklıyız. Onun için sahanın içinde kalmaya, güçlü oyunlar oynamaya, skorlar almaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Abdullah Avcı´nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-11-22 23:20:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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