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Trabzon’da 16 yıl önce işlenen kadın cinayetinde sır perdesi aralanıyor Trabzon’da 2005 yılında işlenen cinayetin kapanan dosyası 2021 yılında yeniden açıldı İkinci duruşması görülen cinayet davasında tutuklu şahıs cinayetle ilgili ikinci bir şüphelinin ismini verdi

İHA

Trabzon’da 16 yıl önce işlenen kadın cinayetinde sır perdesi aralanıyor Trabzon’da 2005 yılında işlenen cinayetin kapanan dosyası 2021 yılında yeniden açıldı İkinci duruşması görülen cinayet davasında tutuklu şahıs cinayetle ilgili ikinci bir şüphelinin ismini verdi

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 28 Mayıs 2005 tarihinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 73 yaşındaki Fadime Balcı cinayetindeki sır perdesi aralanıyor. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2021 yılında oluşturulan özel ekip ile dosyası tekrar açılan ve Trabzon Adliyesi’nde ikinci duruşması görülen cinayet davasında tutuklu şahıs cinayetle ilgili ikinci bir şüphelinin ismini verirken, 6 sanığın dinlendiği duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Olay, 28 Mayıs 2005 tarihinde Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Kuruçam mahallesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan Fadime Balcı'nın (73) evinden çığlık sesi duyan komşuları, eve girdiklerinde yaşlı kadını ölü olarak buldu. Yapılan ilk incelemede Fadime Balcı'nın sırtında 17 bıçak yarası tespit edilirken, olayla ilgili olduğu sanılan 1'i evin içinde diğer 2'si de evin dışında olmak üzere toplam 3 adet bıçak bulundu. Evdeki eşyaların dağınık halde bulunması cinayetin hırsızlık amacıyla işlenmiş olabileceği ihtimalini ön planda tutarken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılsa da Balcı'nın katil ya da katilleri bulunamamıştı. 2021 yılında Trabzon İl Jandarma Komutanlığı faili meçhul bir şekilde bıçakla öldürülen yaşlı kadın cinayetinin çözülmesi için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan bir özel ekip oluşturuldu. Delillerin tekrar değerlendirilmeye alındığı olayla ilgili yapılan inceleme sonrası H.B. (34) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde cinayeti kabul eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 yıl sonra aydınlatılmaya başlanan cinayetin ikinci duruşması Trabzon 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Tutuklu H.B. isimli şahıs duruşmadaki ifadesinde cinayetle ilgili ikinci bir şüphelinin ismini verirken, 6 sanığın dinlendiği duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Avukat Ünsal Göktuğ Ay: “Sanık ikinci celsede bir isim daha verdi”
Fadime Balcı cinayetinin ikinci duruşması sonrası açıklamada bulunan Avukat Ünsal Göktuğ Ay, kadın cinayetlerinin arttığı bir dönemde 16 yıl önce faili meçhul bir cinayetin sanığının mahkeme huzuruna çıkarılmasının önemli bir hukuk başarısı olduğunu belirterek, “İkinci celsemizi gerçekleştirdik. Kadın cinayetlerinin arttığı bir dönemde 16 yıl önce faili meçhul bir cinayetin sanığının mahkeme huzuruna çıkarılması önemli bir hukuk başarısıdır. Bundan dolayı KuruçamPazarcık Karakol Komutanına ve Akçaabat Savcılığına teşekkür ediyoruz. İlk celsede 10 tanık dinlenmişti. Bu celsede 6 tanık dinlendi. Olayla ilgili bilgilerini verdiler. Bunlardan biri sanık sıfatıyla yargılanıyor. Bugün ikinci celsede bir isim daha verdi. Bununla ilgili gerekli soruşturmalar yapılacaktır” dedi.
Tutuklu bulunan H.B. isimli şahsın ilk ifadesinde suçlamaları kabul ettiği ancak bir önceki duruşmada ifadesini değiştirdiğini dile getirerek, “Yargılanan kişinin ceza alması için elimizden geleni yapıyoruz. İlk ifadelerinde tüm suçlamaları kabul etmişti. Hakim tarafından sorgusu yapılırken de kabul etmişti. Bir önceki celsede ifadelerini değiştirdiler. Çelişkiye sebep verdi. Çelişen ifadeleri kabul etmedik. İkinci ismin verilmiş olması kendisini kurtarmak amacıyla yapılmış bir durum. İkinci kişinin de bu olayla ilgili somut veriler neticesinde yargılanabilecek seviyeye gelmiş olması durumunda ikisi de müşterek fail olarak aynı cezaları alacaklardır. Cinayeti ilk başta para için işlediğini söylüyor daha sonra neden yaptığını bilmediğini beyan ediyor. Maktule herkes tarafından bilinen maddi durumu iyi olan bir insan. Bizde hırsızlık nedeniyle eve girildiğini ve cinayetin işlendiğini düşünüyoruz. Buna artık yargı karar verecek” ifadelerini kullandı.

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