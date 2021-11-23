Trabzonspor, Abdullah Avcı ile durdurulamıyor

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 30 yenerek namağlup bir şekilde liderliğini sürdüren Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde durdurulamıyor. Bordomavililer, Avcı yönetiminde yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon 9. haftada göreve başlayan Abdullah Avcı yönetiminde 45 lig maçına çıktı. Bordomavili takım, bu karşılaşmalarda 28 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek başarılı bir grafik sergiledi.



Ligin dibinden zirveye

Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordomavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı 1 maçta da berabere kaldı. Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 11 kez de beraberlik elde etti. Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi 4. sırada bitirdi.



Bu sezonun yenilgisiz lideri

Trabzonspor, bu sezon ise 13 haftalık bölümde mağlubiyet görmeyerek ligin tek namağlup takımı oldu. Karadeniz ekibi, 10 galibiyet, 3 beraberlik ile 33 puan toplayarak liderlik koltuğunda en yakın rakibine 7 puanlık fark atarken, ezeli rakipleri Beşiktaş'a 13, Galatasaray'a 12 ve Fenerbahçe'ye ise 10 puanlık fark attı.



Ligde 261 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, Süper Lig'de 261 gündür yenilgi yüzü görmedi. Bordomavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 31 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 maçta yenilmedi. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 14 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.



Deplasmanda yenilgisi yok

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde eden bordomavililerin rakip sahalarda bileği bükülemedi.



Çifte rekora 1 maç kaldı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı. Görev aldığı bir yılı aşan sürede önemli istatistiklere damga vuran deneyimli çalıştırıcı, Başakşehir'in başında 201516 ve 201617 sezonlarında 26 maçlık yenilmezlik serisi elde etmişti. Gelecek hafta Karagümrük karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılması halinde Trabzonspor 199596 sezonundaki 26 maçlık seriyi yakalamış olacak. Aynı zamanda Teknik Direktör Abdullah Avcı da Başakşehir'in başında yakaladığı başarıya tekrar ulaşacak.

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