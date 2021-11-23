Trabzonspor´da Erce Kardeşler 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

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Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor´un 3-0 kazandığı Gaziantep FK maçı öncesi ısınma esnasında sakatlanarak kadrodan çıkarılan Erce Kardeşler´in 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, kaleci Erce Kardeşler´in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün oynadığımız müsabaka öncesi sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı gerilme nedeniyle kadrodan çıkartılan Erce Kardeşler´in bugün çekilen MR´ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-11-23 14:15:16



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