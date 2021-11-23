Celil Hekimoğlu: "Şampiyonluk yolunda taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var"

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'da Başkan Celil Hekimoğlu, şampiyonluk yolunda taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, ilk kez seyirci alacakları Çorum FK maçında yeni tribünleri ücretsiz olarak taraftara açacaklarını söyledi.

Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, 27 Kasım Cumartesi günü Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda karşılaşacakları Çorum FK maçı öncesi açıklamalarda bulunarak, taraftarlara yeni tribün ve ücretsiz bilet müjdesi verdi. Başkan Celil Hekimoğlu, “Maraton Tribünü'nün inşaatı bitti. Yeni koltukları takıldı. Çorum FK maçı ile birlikte taraftarlarımız yeni tribünlerden de maçlarımızı izleyebilecek. Çorum maçında ilk kez seyirci alacağımız yeni tribünler taraftarlarımıza ücretsiz olacak” dedi.

Şampiyonluk yolunda taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu da kaydeden Celil Hekimoğlu, “Ligde iyi bir ivme yakaladık. Zirvede yürüyüşümüz devam ediyor. Bizim için her maçımız önemli ve zor geçecek. Bu nedenle özellikle Çorum FK ile cumartesi günü oynayacağımız karşılaşmada taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Taraftarlarımızı yeni yapılan maraton tribününe ücretsiz alacağız. Tüm taraftarlarımızı cumartesi günü Ortahisar Yavuz Selim Stadı’na, takımımıza desteğe bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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