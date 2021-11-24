Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için fore kazık çalışmaları sürüyor 4 bin 416 fore kazıktan bin 200 kadarının çakılma işlemi gerçekleşti Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: “Şehir Hastanesi, yap işlet devret değil, devlet imkânlarıyla yapılıyor ” "Hastanenin 2023 yılı ortalarında bitirilmesi planlanıyor; 900 yatak kapasitesi gerekli görülmesi durumunda arttırılacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için fore kazık çalışmaları sürüyor 4 bin 416 fore kazıktan bin 200 kadarının çakılma işlemi gerçekleşti Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: “Şehir Hastanesi, yap işlet devret değil, devlet imkânlarıyla yapılıyor ” "Hastanenin 2023 yılı ortalarında bitirilmesi planlanıyor; 900 yatak kapasitesi gerekli görülmesi durumunda arttırılacak"

İHA

Deniz dolgusuna inşa edilecek Trabzon Şehir Hastanesi için fore kazık çalışmaları sürüyor 4 bin 416 fore kazıktan bin 200 kadarının çakılma işlemi gerçekleşti Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: “Şehir Hastanesi, yap işlet devret değil, devlet imkânlarıyla yapılıyor ” "Hastanenin 2023 yılı ortalarında bitirilmesi planlanıyor; 900 yatak kapasitesi gerekli görülmesi durumunda arttırılacak"

Trabzon’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin yanındaki dolgu alanında yapımı süren 900 yataklı Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları sürüyor. Hastane inşası kapsamında deniz dolgusuna 4 bin 416 fore kazık çakılması planlanırken, şu ana kadar bin 200 kadarının çakılma işlemi gerçekleşti. Önümüzdeki yılın Şubat ayı ortalarında fore kazıkların çakılma işlemi tamamlanması planlanırken, betonarme kısmının da aynı yılın Temmuz, Ağustos aylarında bitirilmesi hedefleniyor.
Trabzon Şehir Hastanesi‘nin 2023 yılı ortalarında tamamlanması hedeflenirken toplam 900 nitelikli yatak sayısının gerekli görülmesi halinde artabileceği belirtildi. Şehir Hastanesi 206 yataklı genel hastane, 146 yataklı kadın doğum hastanesi, 161 yataklı onkoloji hastanesi, 151 yataklı KVC hastanesi, 33 adet ameliyathane, 171 yataklı erişkin yoğun bakım ve 65 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesini bünyesinde barındıracak.

"Sağlık anlamında bir çok hizmeti bir araya getirecek"
Yapımı süren şehir hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon’daki şehir hastanesinin diğer şehir hastanelerinden farklı olarak yapişletdevret modeli ile değil, devlet imkanlarıyla yapıldığını söyledi. Hastanenin 2023 yılı ortalarında tamamlanmasının planlandığını kaydeden Usta, “Özellikle fore kazık çakma işlemi yakın zamanda tamamlanarak izolatörlerin montajı şeklinde çalışmalar devam edilecek. Yaklaşık 67 ay sonrasında ise betonarmesi bitmiş görüntüsüyle karşılaşacağız. Yaklaşık 2023 yılı içerisinde de biteceğini umut ediyoruz. Beklentimiz o şekilde, görüntü de o şekilde. Şehir hastaneleri şehir için büyük bir enerji ortaya koyuyor. Sağlık anlamında bir çok hizmetin bir araya gelmesini ve hizmetin daha kolay erişilebilir olmasını sağlıyor. Biz de bundan istifade etmeye gayret edeceğiz. Özellikle şehir hastanesi adı altında olduğu için bu birleşmeden yola çıkarak Kemik Hastanesini, Ahi Evren Hastanemizi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin özellikle Numune kampüsündeki hizmetlerini buraya toplayarak birleşik bir hizmeti ortaya koymaya gayret edeceğiz. Bunlarla birlikte insanların herhangi bir rahatsızlığında hastaneler arası dolaşmasının önüne geçmiş olacağız şu anda planlamamız bu yönde” dedi.

“Bizim tek farkımız, yap işlet devret değil, devlet imkânlarıyla yapılıyor olması”
Usta, Trabzon’daki şehir hastanesinin diğerlerinden farkının yap işlet devret değil, devlet imkânlarıyla yapılıyor olması olduğunu belirterek “Hastanemiz 900 yatak kapasiteli ancak, gerektiğinde artırabilir şekilde planladık. Aynı zamanda 240 civarında yoğun bakım yatağımızda bulunacak. Şu anki durumdan yaklaşık yüzde 40 daha fazla olacak şekle ilimizi taşımış olacağız şehir hastanesiyle birlikte. Türkiye genelinde şehir hastanelerinin yapılanlarının hepsi aynı. Bizim tek farkımız yap işlet devret değil, devlet imkânlarıyla yapılıyor. İşletmesini yine biz yapacağız dolayısıyla bir farklılığımız bu olacak” diye konuştu.
Hastanenin ulaşım konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Usta, “Hem firma bazlı hem diğer kamu kurumlarıyla bağlantılı sayın valimizin önderliğinde çalışmalarımızı yürütüyoruz, istişare toplantıları yapıyoruz. Oradan yola çıkarak belli projeler geliştirdik. Gelişen projeleri ilgili kurumlar özellikle Kara Yolları başta olmak üzere üzerlerine düşen görevi yerine getirecekler o zaman da ulaşımla alakalı sorunumuz kalmayacak. Binamızın her bir yanından yollar planlanmış durumda dolayısıyla gelecekte kaygı olarak karşımıza çıkan sorunları da yaşamayacağız. Bina içerisinde sosyal alanlar olacak çevresiyle ilgili düşüncelerimiz var. Etrafında belediyeye devredilmesi planlanan araziler var. Belediyemiz le iletişim içerisinde olarak oralarda sosyal alanlar otel, ticari alanlar, cami yapılmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Son 11 sezonun en çok gol atan ve en az gol yiyen Trabzonspor´u
YEREL HABERLER Son 11 sezonun en çok gol atan ve en az gol yiyen ...
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ...
Celil Hekimoğlu: "Şampiyonluk yolunda taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var"
YEREL HABERLER Celil Hekimoğlu: "Şampiyonluk yolunda taraftarımızın ...
Trabzonspor´da Erce Kardeşler 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Erce Kardeşler 2-3 hafta sahalardan ...
Lider Trabzonspor, son 26 yılın en iyi performansını sergiliyor
YEREL HABERLER Lider Trabzonspor, son 26 yılın en iyi performansını ...
Avrupa'nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor
YEREL HABERLER Avrupa'nın yenilgisiz tek takımı Trabzonspor
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile durdurulamıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Abdullah Avcı ile durdurulamıyor
Trabzon’da 16 yıl önce işlenen kadın cinayetinde sır perdesi aralanıyor Trabzon’da 2005 yılında işlenen cinayetin kapanan dosyası 2021 yılında yeniden açıldı İkinci duruşması görülen cinayet davasında tutuklu şahıs cinayetle ilgili ikinci bir şüphelinin ismini verdi
YEREL HABERLER Trabzon’da 16 yıl önce işlenen kadın cinayetinde sır ...
Abdullah Avcı: "Hedefimiz yolunda parça parça gidiyoruz"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Hedefimiz yolunda parça parça ...
Erol Bulut: " Hakem 5. dakikada maçı bitirmiş oldu"
YEREL HABERLER Erol Bulut: " Hakem 5. dakikada maçı bitirmiş oldu"
Abdullah Avcı: İyi bir takıma karşı net bir galibiyet aldık, harika gidiyoruz
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: İyi bir takıma karşı net bir galibiyet ...
Buzlu yolda trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Buzlu yolda trafik kazası: 5 yaralı
Erol Bulut: Hakemlere hakkımızı helal etmiyoruz
YEREL HABERLER Erol Bulut: Hakemlere hakkımızı helal etmiyoruz
Trabzonspor - Gaziantep FK (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Gaziantep FK (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Gaziantep FK: 3-0
YEREL HABERLER Trabzonspor - Gaziantep FK: 3-0
Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Gaziantep FK: 0 (Maç ...
Trabzonspor - Gaziantep FK (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Gaziantep FK (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Gaziantep FK: 0 (İlk ...
Erce sakatlanınca genç kaleci motosikletle maça yetişti
YEREL HABERLER Erce sakatlanınca genç kaleci motosikletle maça ...
Erce Kardeşler'in şansızlığı
YEREL HABERLER Erce Kardeşler'in şansızlığı
Trabzonspor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Gaziantep FK maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - Gaziantep FK maçından notlar
Biyokimya uzmanı, 2 aydır mücadele ettiği koronavirüse yenildi
YEREL HABERLER Biyokimya uzmanı, 2 aydır mücadele ettiği ...
Bahattin Güneş: "Sarıyer maçı geride kaldı"
YEREL HABERLER Bahattin Güneş: "Sarıyer maçı geride kaldı"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.