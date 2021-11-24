Trabzonspor son 10 sezonun en golcü dönemini yaşıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta itibarıyla son 10 sezonun en golcü dönemini yaşıyor. Bordomavililer, bu sezon 43 dakikada bir gol atarken, attığı 27 golle ligin en çok gol atan takımı konumunda yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 33 puanla namağlup lider durumda bulunan bordomavililer, 20102011 sezonundan sonra en golcü dönemini yaşıyor. Ligin 13. haftasında Gaziantep FK'yi sahasında 30 yenerek liderliğini sürdüren Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 26 sezonun en başarılı dönemini yaşarken, son 10 sezonun da en golcü dönemiyle birlikte kalesinde en az gol gördüğü dönemi yaşıyor.



Her maçta gol

Trabzonspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele ettiği her maçta gol attı. 4 maçta ise kalesini gole kapatan bordomavililer 43 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibinde 8 oyuncu golle tanıştı. Bakasetas 7, Nwakaeme ve Cornelius 5, Djaniny 3, Abdulkadir Ömür ve Gervinho 2, Hamsik ve Yusuf Sarı ise 1'er gol atma başarısı gösterdi. 1 gol ise rakip oyuncunun kendi kalesine atmasıyla gerçekleşti.



Penaltılar gole çevrildi

Bordomavililer bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 5 kez beyaz noktadan atış yaptı. Penaltı kaçırmayan Karadeniz ekibinde, Fenerbahçe, Kayserispor ve Sivasspor maçlarında penaltı atışı yapan Bakasetas rakip fileleri havalandırdı. Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarında beyaz noktanın başına geçen Djaniny ise meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Trabzonspor'un 13. haftalar itibarıyla attığı ve yediği goller:



202122 sezonu 27 gol attı, 11 gol yedi

202021 sezonu 15 gol attı, 17 gol yedi

201920 sezonu 24 gol attı, 14 gol yedi

201819 sezonu 21 gol attı, 19 gol yedi

201718 sezonu 25 gol attı, 27 gol yedi

201617 sezonu 8 gol attı, 15 gol yedi

201516 sezonu 15 gol attı, 17 gol yedi

201415 sezonu 23 gol attı, 19 gol yedi

201314 sezonu 18 gol attı, 13 gol yedi

201213 sezonu 13 gol attı, 12 gol yedi

201112 sezonu 19 gol attı, 14 gol yedi

201011 sezonu 29 gol attı, 8 gol yedi

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