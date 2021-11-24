'Öğretmenler Günü'nde özel derse hazırlanırken kalp krizinden öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da, emekli öğretmen Hatice Uzun (60), '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, özel ders verdiği okula gitmek için hazırlanırken evinde kalp krizi geçirdi. Uzun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan, emekli sınıf öğretmeni Hatice Uzun, sabah saatlerinde, Yalıncak Mahallesi'nde özel ders verdiği okula gitmek için hazırlık yaparken evinde aniden fenalaştı. Uzun'un yere yığıldığını fark eden aile fertlerinin ihbarıyla eve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Uzun, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Uzun, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Uzun'un, ilk incelemede, kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi. Meslektaşları, öğrencileri ve ailesinin, ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledikleri, 2 çocuk annesi Hatice Uzun, Beşikdüzü ilçesinde toprağa verilecek. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2021-11-24 14:36:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.