PKK´nın sözde 'bölük komutanı' Trabzon´da yakalandı

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Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da, terör örgütleri PYD/YPG ve PKK/KCK´nın sözde bölük komutanlığını yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu J.Y., polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2013 yılında termr örgütü PYD/YPG içinde, 2015 yılında da PKK/KCK terör örgütünün sözde `silahlı kadın birlikleri YJA-STAR´ içinde faaliyet gösterdiği, sözde bölük komutanlığı yaptığı belirlenen yabancı uyruklu J.Y.´nin kentte bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla J.Y., saklandığı evde gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu TEM Şube Müdürlüğü´nde sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon

2021-11-24 15:04:24



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