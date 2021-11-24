PKK´nın sözde 'bölük komutanı' Trabzon´da yakalandı

Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da, terör örgütleri PYD/YPG ve PKK/KCK´nın sözde bölük komutanlığını yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu J.Y., polis operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2013 yılında termr örgütü PYD/YPG içinde, 2015 yılında da PKK/KCK terör örgütünün sözde `silahlı kadın birlikleri YJA-STAR´ içinde faaliyet gösterdiği, sözde bölük komutanlığı yaptığı belirlenen yabancı uyruklu J.Y.´nin kentte bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla J.Y., saklandığı evde gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu TEM Şube Müdürlüğü´nde sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon
2021-11-24 15:04:24
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