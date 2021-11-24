Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunda heyelan

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Trabzon’un ŞalpazarıBeşikdüzü ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Trabzon’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli yağış nedeniyle saat 14.30 sıralarında ŞalpazarıBeşikdüzü karayolu 9. kilometresinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola düştü. Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri tarafından iş makinelerinin yardımıyla yolun trafiğe açılması için çalışma başlatılırken, çalışma sırasında da küçük çaplı heyelanlar devam etti. Yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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