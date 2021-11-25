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AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Sürmen: “Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizde değil maalesef tüm dünyada bir sorundur”

İHA

AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Sürmen: “Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizde değil maalesef tüm dünyada bir sorundur”

AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, kadına yönelik şiddetin dünyada bir sorun olduğunu söyledi.
Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Atatürk Alanı’nda basın açıklaması düzenlendi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu’nun katıldığı basın açıklamasında ‘Şiddet insan hakkı ihlalidir’, ‘Öfkene yenik düşme’ şeklindeki dövizler açıldı. Basın açıklamasında kadına şiddete tepki gösteren AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, AK Parti olarak kuruldukları ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attıklarını dile getirerek, “Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizde değil maalesef tüm dünyada bir sorundur. AK Parti olarak, kurulduğumuz ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attık. 2002 yılında yola çıkarken kılavuz edindiğimiz Seçim Beyannamemizden itibaren, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı ifade ettik” dedi.
2004 yılında Anayasada pozitif ayrımcılık ilkesini düzenlediklerini vurgulayan Sürmen, “2005 yılında Türk Ceza Kanununda yaptığımız değişiklik ile ‘töre nedeniyle’ ifadesini ekleyerek, töre cinayetleri faillerine en yüksek cezaları getirdik. Medenî kanun, İş Kanunu’nda yaptığımız düzenlemelerle kadını güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yolumuza devam ettik. 81 ilde ŞÖNİM’leri kurduk. KADES, elektronik kelepçe, ALO 183 çağrı hattı, bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planları ile topyekûn mücadele kararlılığımız artarak devam ediyor” şeklinde konuştu.

"Kadınerkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz"
Şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadınerkek omuz omuza mücadelelerini sürdüreceklerini kaydeden Sürmen, “Bizim medeniyetimiz; kadın, erkek, çocuk, her bir insana ve tüm yaratılmışlara muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir. Biz şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve kıymetli hanımefendinin de önemle vurguladıkları gibi kadına şiddet, insanlığa ihanettir. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Toplumumuzu derinden etkileyen şiddet konusunun temeline inildiğinde, çözümün topyekûn mücadele ile sağlanacağına inanıyoruz. Öyle ki, kadına yönelik şiddet konusu, üzerinden siyaset yapılmayacak kadar hassas ve insani bir konudur. Yakın zamanda, Sayın Cumhurbaşkanımız, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın dördüncüsünü açıkladı. Ardından boşanmış eşe karşı işlenen şiddet suçuna da, ağırlaştırıcı hükümler getirilmesi dördüncü Yargı Paketinde düzenlendi. Attığımız tüm bu adımlar, kadına yönelik şiddet konusundaki kararlılığımızın en iyi göstergesidir. 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde bir kez daha tüm gücümüzle haykırıyoruz ki; şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti onaylayan zihniyete karşı kadınerkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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