Trabzonspor´un borcu 1 milyar 481 milyon



Tolga SAĞLAM Aleyna KESKİN / TRABZON (DHA) Trabzonspor Denetleme Kurulu, 4-5 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul öncesi kulübün net borcunu yaklaşık 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 lira olarak açıkladı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti´nde yapılan bilgilendirme toplantısında konuşan Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 31 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kulübün net borcunun 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 lira olduğunu söyledi. Ören, ayrıca genel kurulda 9 bin 953 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğunu ifade etti. Ören, açıkladıkları mali tablonun ardından Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda başarılar dilediğini sözlerine ekledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mahmut Ören´in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-11-25 12:44:02



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