Polis operasyonundan habersiz uyuşturucu almaya geldiler, yakayı ele verdiler Trabzon’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Trabzon’da polis ekipleri tarafından bir apartmandaki 2 ayrı daireye yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, polis operasyonundan habersiz uyuşturucu almaya gelen 3 şahıs satıcıl şahıslarla birlikte gözaltına alındılar.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinde aynı apartmandaki 2 ayrı dairede uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Gece saatlerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde saklama kabı içerisinde 2 parça 51,41 gram kubar esrar, 2 parça 33,91 gram metamfetamin, 1.80 gram tütünle karışık kubar esrar, 1 adet metamfetamin kırıntıları bulunan cam düzenek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 4 bin 400 TL ve 5 dolar para ele geçirildi.



Uyuşturucu madde almaya gelirken yakalandılar

Polis ekipleri tarafından operasyonda ikamet araması devam ederken, farklı saatlerde uyuşturucu satın almak amacıyla gelen 3 kişinin üzerinde ve çantalarında da arama yapıldı. Yapılan aramada 4 adet gerica sentetik ecza, 2.93 gram kubar esrar maddesi, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam düzenek, 4 gram kubar esrar maddesi ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Diğer adreste yapılan aramada ise 7 parça 350 gram metamfetamin, 38 adet ecstacy, 2 adet lyrica sentetik ecza, 20 gram kubar esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ile 8 parça halinde alüminyum folyo parçaları ele geçirildi.

Operasyonlarda 2'si uyuşturucu satıcısı, 3'ü de uyuşturucu satın almak isteyen toplam 5 kişi gözaltına alınırken, şahısların Emniyet'teki sorgusu sürüyor.

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