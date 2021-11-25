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Trabzonspor'un borcu 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 TL

İHA

Trabzonspor'un borcu 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 TL

Trabzonspor'da 45 Aralık tarihlerinde yapılacak olağan genel kurul öncesi Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kulübün toplam borcunun, 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 TL olduğunu açıkladı.
Trabzonspor Kulübü Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, beraberindeki üyelerle birlikte Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, kulübün mali durumu hakkında genel kurul öncesi bilgi verdi.
Ören, 31 Ekim 2021 tarihi itibariyle kulübün net borcunun 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 TL olduğunu söylerken, 45 Aralık tarihlerinde yapılacak olan olağan genel kurulda ise 9 bin 953 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğunu belirtti.

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