Avrasya Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı paylaşım

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Avrasya Üniversitesi öğrencileri sosyal medyada farkındalık oluşturmak adına bir video yayınladı.

Avrasya Üniversitesi Gönüllüleri öğrenci topluluğu @avugonulluleri #kadinasiddetehayir etiketiyle yaptıkları paylaşımda “ Artık susmuyoruz, sende susma” vurgusu yapıldı.

Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğr. Gör. Seda Turhan yaptığı açıklamada “Kadına yönelik her türlü şiddetin yaşam hakkını tehdit eden, temel bir insan hakkı ihlali olduğuna, toplumu derinden yaralayıp zayıflattığına, aile birliğini zedeleyip, anne ve çocuk sağlığını bozan, son derece önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna, kadına yönelik şiddetin katı töre, gelenek gibi hiçbir gerekçe ile asla meşrulaştırılamayacağına inanıyoruz. Kadına yönelik şiddete ortak olmayacağız, seyirci kalmayacağız. Kadına yönelik şiddete son vermek için el ele verelim. Dünya Çok acı çekiyor. Ama kötü insanların şiddetinden değil, iyi insanların sessizliğinden. Artık susmuyoruz, hiç kimse susmasın. Kadına karşı şiddetle mücadelede, üzerimize düşen görevi yapmak üzere; kararlıyız, biz de varız” dedi.

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