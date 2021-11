Dorukhan Toköz: "Rehavete kapılmak istemiyoruz"

Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, şampiyonluk yarışında rehavete kapılmak istemediklerini belirterek, kendi içlerinde konsantrasyonlarını bozmadan devam ettiklerini söyledi

Dorukhan Toköz, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile hafta sonu deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordomavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Genç futbolcu, her kariyerde inişler çıkışlar olabildiğini belirterek, "En son şampiyonluk yaşadım da buraya geldim. Sakatlıkla ilgili hiç bir şey kalmadı, çok şükür geçti. Sağolsun burada sağlık ekibi, herhangi bir sıkıntım olduğunda ilgileniyor. İyi gidiyoruz, şampiyonluk zor bir şey. İnşallah üstesinden geliriz" diye konuştu.



"Şampiyon olduktan sonra Avrupa'ya gideriz"

Şu an puan farkı olarak önde olduklarını ancak ikinci yarının çok daha önemli olacağını belirten Toköz, "Çok zor maçlar bizi bekliyor. Önümüzde de çok zor maçlar var. İnşallah burada şampiyon olup ondan sonra sonu Avrupa olur. Burada mesaimizi tamamladıktan, şampiyonluklar gördükten sonra inşallah Avrupa’ya gideriz" ifadelerini kullandı.



"Hoca nerde görev verirse oynarım"

Dorukhan Toköz, Peres'in yokluğunda savunmanın sağında görev yapmasıyla ilgili olarak ise "Ben normalde orta saha oyuncusuyum ama Eskişehirspor ve Beşiktaş’ta sağ bek oynadığım dönemler oldu. Benim için mevki fark etmiyor. Nerede ihtiyaç olursa, hoca nerede görev verirse orada oynuyorum. Bu aralar sağ bekte ihtiyaç oldu, Bruno Peres sakatlanmıştı, hocam öyle layık gördü orada oynattı. Şu anlık bir sıkıntı yok, hoca nerede görev verirse orada oynarım" diye konuştu.



"Buraya adapte olmak kolay oldu"

Trabzonspor'a çok kısa sürede adapte olduğunu kaydeden Dorukhan, "Ailem de yalnız bırakmıyor. Burada milli takımlardan çok arkadaşım var. Buradaki ortam da çok iyi. Arkadaşlarımla beraber arada yemek yiyoruz, yakın oturuyoruz, beraber çay içiyoruz. Ortam olarak da arkadaşlık olarak da çok iyi. Uyum sağlamak, eskiden tanıdığım arkadaşlarım da olduğundan dolayı benim için kolay oldu" değerlendirmesini yaptı.



"Şampiyonluk yarışında rehavete kapılmak istemiyoruz"

Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında avantajlı durumda olması sebebiyle şampiyonluk söylemleri konusunda temkinli olduklarını söyleyen Dorukhan Toköz şu ifadelere yer verdi:

"Söylemlerden ben çok etkilendiğimizi söyleyemem. Öncelikle işimize bakmamız lazım. Takım arkadaşlarımızla da aramızda böyle konuşuyoruz. Biz bu rehavete kapılmak istemiyoruz. Maç maç bakıyoruz. Çünkü her maç bizim için çok önemli. O nedenle kamuoyunda çok daha dikkat etmemeye çalışıyoruz. Kendi içimizde konsantremizi bozmadan devam ediyoruz. Çünkü biz eğer bir maç kaybedersek farklı, Allah korusun kötü giderek farklı yorumlar yapılacak. O nedenle biz iyi giderken de çok dikkat etmemeye çalışıyoruz o taraflara. Allah korusun bir şey olursa yine dikkat etmeden yolumuza devam edeceğiz."



"Ben Trabzonspor'u seçtim, çok güzel bir birliktelik oldu"

Dorukhan, Trabzonspor'a transfer süreciyle ilgili olarak ise "Ben ilk sözleşmem bittiğinde Avrupa’ya gitmek istediğimi söylemiştim menajerime. O ara bir sürü takımdan teklif geldi. Hem Avrupa, hem de Türkiye içinden ama o ara Abdullah hoca ile konuştum. O arada Abdülkadir, Uğurcan ile çok konuştum. Bu sene hocamızın şampiyonluğu çok istediğini, çok iyi bir takım kuracağını, çok güzel proje olacağını söyledi. Abdullah hocayla daha önce çalışmıştım ama onun döneminde sakatlık yaşamıştım, yarım kalmıştı. Hoca benle böyle konuştuğu için, arkadaşlarım da aradı çok güzel olacağını söyledi hepsi. Sağ olsun ben Trabzonspor’u, seçtim. Çok güzel birliktelik oldu. O antrenmandaki muhabbette, en son galip geldikten sonra ben oradan geldim" ifadelerine yer verdi.



"Milli takıma gidip sonra Avrupa'ya gitmek hayalim"

Dorukhan milli takım ve Avrupa hedefiyle ilgili olarak da şu ifadelere yer verdi:

"Önce Trabzonspor’da başarılı olup, daha sonra önümüzde 5 ay sonra milli takım arası var. Ondan sonra milli takıma gidip orada formayı almak. Tabii ki hepimizin hedefi milli takım, orası çok özel bir yer. Oraya gitmek herkesin hayali. İnşallah oraya da gidip, ondan sonra Avrupa’ya gitmek hayalim."

