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Hamsi bereketi sürüyor, istavrit azaldı Balıkçılar son 10 yılın en verimli hamsi sezonunu yaşıyor

İHA

Hamsi bereketi sürüyor, istavrit azaldı Balıkçılar son 10 yılın en verimli hamsi sezonunu yaşıyor

Karadeniz'de hamsi bereketi sürüyor. Yaklaşık 2 aydan beri hamsi tezgahlarda bolca görülürken, istavrit ise azaldı.
Trabzon'da tezgahlarda bolca görülen hamsi hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun ediyor. Hamside sezon başından beri süren istikrar devam ederken, yaklaşık bir ay öncesine kadar bol miktarda görülen istavrit bugünlerde azalmaya başladı. Balıkçı esnaflarından Minür Yılmaz, hamsinin bol olduğunu ancak her an kaybolabileceğini söyledi. Hamside son 10 yılın en verimli sezonunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Hamsi bereketi sürüyor ancak inceldi. Artık yavaş yavaş azalıyor, her an bitebilir. Eski irilikte değil, daha çok ince çıkıyor. Geçen sene bu kadar bolluk yoktu. 10 yılın en iyi hamsi sezonu bu yıl oldu diyebilirim. İstavrit oluyor ancak giderek azaldı. Bir ay öncesinde istavrit çok boldu ancak şimdilerde azaldı diyebiliriz. Hamsi 12 buçuk15 TL, istavrit 15 TL, barbun 3035 TL, çinakop 50 TL. Fiyatların bugünkü şartlara göre normal olduğunu düşünüyorum" dedi.
Balıkçı esnafı Turgay Memiş, vatandaşın hamsiye doyduğunu ifade ederek, "Vatandaş bu sezon hamsiye doydu diyebiliriz. Yaklaşık 2 aydan beri hamsi bol çıkıyor. Bu sıralar havalar iyice soğudu, hamsi her an kaybolabilir. Hamsinin kilosu 1015 TL arasında. Temennimiz bundan sonra da yani bir bir buçuk ay daha devam etmesi. İstavrit bu sıralar azaldı. İnşallah bundan sonra çok çıkar" diye konuştu.

"Geçen sezon hamside uygulanan av yasağı bu sezon bol olmasını sağladı"
Balıkçı esnafı Samet Bayram da, "Bu sezon hamsi bol. Bol olmasının sebebi geçen sezon hamside uygulanan av yasağı bu sezon bol olmasını sağladı diyebiliriz. Bu sezon palamut yüzümüze gülmedi ancak hamsi bol oldu. Hamsinin bol olması hem bizi hem de vatandaşı memnun etti. Hamside son 10 yılın en bol dönemi diyebiliriz. Bu sezon vatandaş hamsiye doydu. Şu sıralar hamsiye nazaran istavrit daha az çıkıyor. Bir ay öncesine kadar istavrit çok bol çıkıyordu, bu sıralar daha az gelmeye başladı. Hamsinin kilosu 10 TL, istavrit ise 15 TL" şeklinde konuştu.

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