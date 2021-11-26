Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Vaka sayıları ilk dalgadan yüksek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Vaka sayıları ilk dalgadan yüksek

DHA

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Vaka sayıları ilk dalgadan yüksek


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Pandemide ilk dalgayı yaşadığımızda bu kadar yüksek vaka veya ölüm sayıları yoktu. Dalgalanmalar oluyor, kimi zaman azalıyor kimi zaman artıyor ama genel olarak baktığımızda vaka sayıları yüksek" dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, pandeminin dünya genelinde yüksek seyrettiğini belirterek, "Genel olarak bakıldığında vaka ve ölüm sayıları hala çok yüksek. Aslında geçen sene pandemi başladığında, ilk dalgayı yaşadığımızda bu kadar yüksek vaka veya ölüm sayıları yoktu. Hatırlarsanız 2020'nin mart ve nisan aylarındaki ilk dalgada sokağa çıkma yasakları, kapanmalar ve kısıtlamaların olduğu dönemde bugünkü kadar vaka ya da ölüm sayısı yoktu. Bugün itibarıyla pandeminin dalgalar şeklinde süregittiğini biliyoruz. Kimi zaman belli bölgeler ve illerde vaka sayıları artıyor, sonra oralarda azalırken başka yerlerde artmaya başlıyor. Dikkat ederseniz; bundan 2 hafta önce Batı Karadeniz´deki illerde vaka sayıları ciddi artış göstermişti. Orada vakalar azalırken, şimdi Orta Karadeniz'de ve Ordu´da vaka sayılarında artış gördüm. Onu takiben Doğu'ya doğru dalgalanma olur mu olmaz mı hep beraber göreceğiz" dedi.
'HER GÜN 200 KADAR YURTTAŞIMIZI KAYBEDİYORUZ'
Virüsün dolaşmaya, bulaşmaya, hastalandırmaya ve öldürmeye devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, "Her gün 200 kadar yurttaşımızı kaybediyoruz. Bunu kanıksadık gibi. Onun için belki rakamlar bize eskisi kadar uyarıcı olmuyor. Her gün adeta bir uçak düşmüş gibi 200 yurttaşımızı kaybediyoruz. Aşılanma başta olmak üzere tedbirlere uymaya devam edeceğiz. Salgın hiçbir şekilde azalmış, bitmiş ya da hızını kesmiş değil. Dalgalanmalar oluyor, kimi zaman azalıyor kimi zaman artıyor ama genel olarak baktığımızda vaka sayıları yüksek" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-11-26 11:11:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahmet Ağaoğlu: "İş hayatımda yaptığım hatalarım 10'da 1'ini Trabzonspor'da yapmadım"
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "İş hayatımda yaptığım hatalarım 10'da ...
Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
Hamsi bereketi sürüyor, istavrit azaldı Balıkçılar son 10 yılın en verimli hamsi sezonunu yaşıyor
YEREL HABERLER Hamsi bereketi sürüyor, istavrit azaldı Balıkçılar ...
Trabzon’da silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Trabzon’da silahlı kavga: 2 yaralı
İş merkezinde iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER İş merkezinde iki grup arasında silahlı kavga: 2 ...
Dorukhan Toköz: Burada şampiyonluklar yaşayıp Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum
YEREL HABERLER Dorukhan Toköz: Burada şampiyonluklar yaşayıp ...
Dorukhan Toköz: "Rehavete kapılmak istemiyoruz"
YEREL HABERLER Dorukhan Toköz: "Rehavete kapılmak istemiyoruz"
Avrasya Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı paylaşım
YEREL HABERLER Avrasya Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı paylaşım
Fuhuş için parada anlaşamadı, polisi arayarak yardım istedi
YEREL HABERLER Fuhuş için parada anlaşamadı, polisi arayarak yardım ...
Trabzonspor'un borcu 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 TL
YEREL HABERLER Trabzonspor'un borcu 1 milyar 481 milyon 471 bin 248 ...
Polis operasyonundan habersiz uyuşturucu almaya geldiler, yakayı ele verdiler Trabzon’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Polis operasyonundan habersiz uyuşturucu almaya ...
Trabzonspor´un borcu 1 milyar 481 milyon
YEREL HABERLER Trabzonspor´un borcu 1 milyar 481 milyon
AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Sürmen: “Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizde değil maalesef tüm dünyada bir sorundur”
YEREL HABERLER AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Sürmen: ...
Amatör maçta kavga Trabzon’da Beşikdüzü Yeşilköyspor ve Araklı 1961 takımları arasında oynanan amatör küme maçının bitiş düdüğü ile birlikte önce rakip futbolcular birbirlerine girdi Sahaya atlayan taraftarlar olayların büyümesine neden olurken, polis ekipleri olayları güçlükle yatıştırdı
YEREL HABERLER Amatör maçta kavga Trabzon’da Beşikdüzü Yeşilköyspor ...
Amatör maçta kavga Trabzon’da Beşikdüzü Yeşilköyspor ve Araklı 1961 takımları arasında oynanan amatör küme maçının bitiş düdüğü ile birlikte önce rakip futbolcular birbirlerine girdi Sahaya atlayan taraftarlar olayların büyümesine neden olurken, polis ekipleri olayları güçlükle yatıştırdı
YEREL HABERLER Amatör maçta kavga Trabzon’da Beşikdüzü Yeşilköyspor ...
Trabzon´da heyelanda kapanan yol açıldı
YEREL HABERLER Trabzon´da heyelanda kapanan yol açıldı
Şenol Güneş, Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Şenol Güneş, Hekimoğlu Trabzon FK'yı ziyaret etti
Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunda heyelan
YEREL HABERLER Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunda heyelan
Başkan Genç, öğretmenlerin mutluluğuna ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Genç, öğretmenlerin mutluluğuna ortak oldu
PKK´nın sözde 'bölük komutanı' Trabzon´da yakalandı
YEREL HABERLER PKK´nın sözde 'bölük komutanı' Trabzon´da yakalandı
'Öğretmenler Günü'nde özel derse hazırlanırken kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER 'Öğretmenler Günü'nde özel derse hazırlanırken kalp ...
Trabzon’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Trabzon’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Trabzon’da terör örgütü mensubu yabancı uyruklu şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon’da terör örgütü mensubu yabancı uyruklu şahıs ...
Trabzonspor kendini aştı Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezona göre 16 puan fark attı Abdullah Avcı 13 maçta 26 oyuncuya değerlendirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor kendini aştı Karadeniz ekibi geçtiğimiz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.