Trabzonspor ve Abdullah Avcı, en uzun seriyi tekrarlamak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerinin en uzun serisini tekrarlamak için sahaya çıkıyor.

Bordomavililer, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda saat 16:00'da başlayacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Lig'de 33 puanla namağlup yoluna lider olarak devam eden Trabzonspor, son 6 maçını ise kazanarak sahadan ayrıldı. Karadeniz ekibi için Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç hem şampiyonluk yarışı için hem de yeni serilerin yakalanması adına büyük bir önem taşıyor. Görev yaptığı son 25 maçta yenilgi yüzü görmeyen Abdullah Avcı'nın yanı sıra bordomavililer de 1995 yılında yakaladığı 26 maçlık yenilmezlik serisini Karagümrük karşısında tekrarlamak için mücadele edecek.

Bordomavili takımın başında Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 45 maçta 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 yenilgi alan Abdullah Avcı, son 25 maçı ise kaybetmedi. 2016'da Başakşehir'in başında 26 maç yenilmeyen Avcı, en uzun yenilmezlik serisini tekrarlamak isterken, aynı zamanda teknik direktörlük kariyerinin en uzun galibiyet serisini de yenilemek için sahaya çıkıyor. Avcı, Başakşehir'in başında 7 maç üst üste kazanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.