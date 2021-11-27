Trabzonspor, Karagümrük'e puan vermiyor

Süper Lig'in 14. haftasında. evinde yenilgi yüzü görmeyen Fatih Karagümrük ile namağlup liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor karşı karışa gelecek. Bordomavililer, ligde 4 kez karşılaştığı rakibine ise hiç puan vermedi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Deplasmanda 24 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, 12 maçtır evinde maç kaybetmeyen Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Bu sezon ligde namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, şampiyonluk yarışında bir engeli daha kayıpsız geçmek istiyor. Ev sahibi Fatih Karagümrük ise evinde oynayacağı maçı kazanarak bordomavililere 'dur' demenin planlarını yapıyor.

İki takım Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar 4 kez karşılaştı. Söz konusu maçların tamamını kazanan bordomavililer rakibine hiç puan vermedi. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda bordomavililer sahadan 20 ve 21'lik skorlarla ayrıldı.

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