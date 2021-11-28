Trabzonspor’a coşkulu karşılama

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Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası yurda dönen Trabzonspor’u taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 20 mağlup eden Trabzonspor’u taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Takım kaptanı Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Parmak, kafileyi taşıyan otobüsten inerek taraftarlara üçlü çektirdi.

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