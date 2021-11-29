Karadeniz´in zorlu coğrafyasında içme suyuna tünel formülü



Aleyna KESKİN-Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZON´da, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) projelendirdiği, günlük 200 bin metreküp arıtma kapasitesi ile kentin yarım asırlık su ihtiyacının karşılanacağı Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı inşaatı, hızla yükseliyor. Bölgenin zorlu coğrafyasında 4 metre çapında, bin 20 metre uzunluğunda dağ içine açılan tünele konulacak dev çelik borularla su akışı sağlanacak tesiste heyelan riskine karşı da fore kazıklı önlemler alınıyor.

DSİ tarafından Akoluk Mahallesi'nde konuşlandırılan ve kentin yarım asırlık su ihtiyacının karşılanması için 1,6 milyar TL maliyetli Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı inşaatı projesinde çalışmalar sürüyor. Kentin güneyindeki dağların içinden açılacak 4 metre çapında, bin 20 metre uzunluğunda tünele konulacak dev çelik borularla Atasu Barajı'ndan su akışı sağlanacak tesiste; heyelan riskine karşı da fore kazıklı önlemler alınıyor. Tesise tünelle ulaştırılacak olan suyun, modern ortamda arıtılıp, isale hattı aracılığıyla kent geneline sunulması planlanıyor. Tesisinin yüzde 52´si, ishale hattının yüzde 92´si tamamlanan projenin 2022´de hizmete alınması hedefleniyor.

`ZORLU BİR COĞRAFYADAN GEÇİRİYORUZ´

DSİ 22´inci Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, hummalı çalışmaların, zorlu ve heyelan riski bulunan bir coğrafyada gerçekleştirildiğini belirterek, "Başka bölgelerdeki gibi düz bir coğrafyada veya olağan bir coğrafyada çalışmıyoruz. Heyelanlı bir coğrafyadayız. Bu, Karadeniz'in doğasında var. Dolayısıyla her binamızın altına fore kazık imalatları yaptık. Heyelanı önlemek için yine çift sıra fore kazık imalatı yaptık ve tıpkı denizde bir yapı yapıyormuşçasına zemini sağlam kayalara bağladık. 15 bin metrelik fore kazık imalatı yaptık. Bununla da yetinmedik, isale hattımızın, buraya kadar geldiği güzergâh zaten yol ve dere güzergâhlarından geçiyor. Zorlu bir coğrafyadan geçiriyoruz. Bazı bölümlerde heyelanlı bölgeleri yine geçmek zorunda kalıyoruz" dedi.

'SU AŞKINA FERHAT GİBİ DAĞLARI DELDİK'

Projenin Trabzon´un yarım asırlık su ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Kılıçaslan, "Kutlugün mevkisinde suyu Trabzon´a iletebilmek için yine bir tünel çalışması yapmamız gerekti. Su aşkına Ferhat gibi dağları deldik. Burada da bin 20 metrelik bir tünel güzergâhımız var. Şehir içerisinde bir yapı olduğu için yine inşaat sistemi olarak, patlatma sistemi olarak, orada kolay bir patlatma ve inşaat ilerlemesi yapamıyoruz. Zar zor, metre metre aşıyoruz. Dolayısıyla tünelimizde 270 metrelik bir ilerleme sağladık. Özellikle içerisinde bulunduğumuz arıtma tesisini 80 bin metrekarelik bir alana yaymamız gerekiyordu. Ama coğrafi olarak yer bulamadığımızdan, arazi şartlarının kolay olmayışından dolayı 41 bin metrekareye yerleştirmek zorunda kaldık. Bu da yapıların daha zor, daha iç içe, daha projelendirmesi zor hale gelmesi anlamına geliyordu. Biz bunu sağlamış olduk. Projenin gerçekleşmesi ile birlikte memba kalitesinde içme suyunu Trabzon´la buluşturmuş olacağız" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Tolga SAĞLAM

2021-11-29 10:56:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.