Prof. Dr. Aydın: Aşılıların  6 ayı doldu, korunma süresi aleyhte işliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Aydın: Aşılıların  6 ayı doldu, korunma süresi aleyhte işliyor

DHA

Prof. Dr. Aydın: Aşılıların  6 ayı doldu, korunma süresi aleyhte işliyor


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, "Aşı olanların 6 aylık süreleri doldu. Korunma süremiz her geçen gün aleyhimize doğru işliyor" dedi.
Prof. Dr. Faruk Aydın, koronavirüsle mücadeleyle ilgili olarak, ülkede günlük vaka ve ölüm sayıların yüksek olduğunu söyledi. Aşılanmayan ve aşısının üzerinden 6 ay geçen kişilerin tabloyu etkilediğini belirten Prof. Dr. Aydın, "Ölümlerin hala 200 civarında devam ettiğini görüyoruz. 5 günde 1000 kişi ölüyor. Bu çok ciddi bir sayıdır. Biz henüz pandeminin önüne geçebilmiş değiliz ve bunun tek silahının aşı olduğunu söylüyoruz. Ancak aşılamada istediğimiz sayılara ulaşabilmiş değiliz. Şehrimizde hedeflenen kişilerden 100 binin üzerinde bir sayıda vatandaş hiç aşı olmadı. Bu şekilde devam edersek pandemiyle mücadelemiz çok daha zorlaşacak demektir" dedi.
'BİR DEFA AŞI OLMAMIZ HİÇBİR İŞE YARAMAZ'
İlk ve ikinci doz aşılardan sonra uygulanması gereken hatırlatma aşılarını yaptırmayan kişilerin, Sağlık Bakanlığı´nca hazırlanan aşı verilerini yanılgıya düşürdüğünü belirten Prof. Dr. Aydın "Zaten aşı olanların da 6 aylık süreleri doldu. Korunma süremiz her geçen gün aleyhimize doğru işliyor. Antikor düzeyimiz düşüyor ve korunmamız azalıyor. Bir defa aşı olmamız hiçbir işe yaramaz. Sağlık Bakanlığı´nın açıklamalarına uygun şekilde aşılanmamız gerekiyor. Aşı haritasında, son 6 ay içerisinde yapılan aşı sayısı, aşıları tam olanların sayısı ve aşılanmamış kişiler olarak verilmesi gerekiyor. 6 aydan önceki aşıları saymayacağımıza göre, onları aşılanmamış kişi olarak saymalıyız. Başka türlü bu mücadeleyi kazanamayacağız" diye konuştu.
'BÖYLE DEVAM EDERSEK 1 AYDA İKİYE KATLANACAK'
Aşılanan kişi sayısının artmaması halinde 1 ay içerisinde vaka sayısının ikiye katlanmasını beklediğini ifade eden Prof. Dr. Aydın, "Hastaneler artık kendi işini yapamaz oldu, sürekli pandemiyle uğraşılıyor. Rutin insan hayatını yürütecek işlerle uğraşmaktan çok salgınla uğraşıyoruz. Kısır bir döngüye girmiş bulunuyoruz. Bu kısır döngünün kırılması vakaların 10 ile 5 binin altına düşürülmesiyle mümkündür. Şayet böyle devam edersek, önümüzdeki 1 ay içerisinde vaka sayısının ikiye katlanacağını, bugün 20 binlerde olan günlük vaka sayımızın 40 binlere çıkacağını öngörüyorum. Önlemleri almazsak, aşı sayımızı artırmazsak sayılar artacak. 2 kuluçka döneminde bunu olabileceğini düşünüyorum ama kurallara uymadığımız, süre uzadıkça bu sayıların yüksek sayılarda plato yapacağını düşünüyorum. Belli bir doyum noktasına ulaştıktan sonra plato yapacak" şeklinde konuştu.
'1 AYLIK SÜREMİZ VAR'
Vaka artışında virüsün kuluçka süresinin önemli olduğunu da aktaran Prof. Dr. Aydın, "Hatırlatma aşılarını yapmamız gerekiyor. Bunun antikora yansıması için 15 günden fazla zamana ihtiyaç var. 1 aylık süremiz var. 1 ayda kendimizi korumaya almadığımızda bu sayılar artmış olacak" ifadelerini kullandı. DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-11-29 11:03:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz´in zorlu coğrafyasında içme suyuna tünel formülü
YEREL HABERLER Karadeniz´in zorlu coğrafyasında içme suyuna ...
Trabzon Havalimanı'nda taksi alev alev yandı
YEREL HABERLER Trabzon Havalimanı'nda taksi alev alev yandı
Evde uçuş keyfi Çocukluk hayali olan Boeing 737-800'i kullanarak uçma hayalini evinin bodrumunda gerçekleştiriyor Trabzonlu Alihan Kolaylı hayalindeki uçağın kokpitini kendi imkanları ile birebir aynısını yaptı
YEREL HABERLER Evde uçuş keyfi Çocukluk hayali olan Boeing 737-800'i ...
Trabzonspor’a coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Trabzonspor’a coşkulu karşılama
AK Parti'li Yazıcı: Var olan sorunlarımızın farkındayız
YEREL HABERLER AK Parti'li Yazıcı: Var olan sorunlarımızın ...
AK Parti Teşkilat Akademisi Programı AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr Sezgin Mumcu “AK Parti, 20 yıldır girdiği tüm seçimleri milletin desteğiyle aştı”
YEREL HABERLER AK Parti Teşkilat Akademisi Programı AK Parti Trabzon ...
Büyükşehir'den, 18 ilçeye 100 adet basketbol potası
YEREL HABERLER Büyükşehir'den, 18 ilçeye 100 adet basketbol potası
Hamsi sürüleri kuzeye yöneldi, avı azaldı
YEREL HABERLER Hamsi sürüleri kuzeye yöneldi, avı azaldı
Kemik kırığı ve kas-tendon zedelenmesi teşhisi ile geldiği hastanede kolu çürüdüğü iddiası Geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde sol kolu enfeksiyon kapan Avni Kuru, 3 kez ameliyat oldu ama çürüyen etleri nedeniyle kolunda sadece kemikleri kaldı Avni Kuru: “Kolumda kısmi çürüme ve yoğun bir iltihap oluştu, ağrılarım arttı” Avni Kuru’nun kızı Yasemin Demirci: “Babamın koluna geç müdahalede bulunduğu için kolu çürüdü; Hiç et kalmadı, sadece kemikler var” “Hastaneye ilk geldiğinde yüzde 15-20 bir hareket kaybı olabilir demişlerdi ama en son ‘Kolunu artık bundan sonra aksesuar olarak kullanacaksın’ dediler”
YEREL HABERLER Kemik kırığı ve kas-tendon zedelenmesi teşhisi ile ...
Trabzonspor´un VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda 4 sürpriz
YEREL HABERLER Trabzonspor´un VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda 4 ...
AK Partili Milletvekili Ayvazoğlu'ndan CHP Trabzon Milletvekili Kaya'ya "itibar suikastı" tepkisi
YEREL HABERLER AK Partili Milletvekili Ayvazoğlu'ndan CHP Trabzon ...
Abdulkadir Ömür, kariyerinden bir ilk için sahaya çıkıyor
YEREL HABERLER Abdulkadir Ömür, kariyerinden bir ilk için sahaya ...
Trabzonspor, Karagümrük'e puan vermiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Karagümrük'e puan vermiyor
Trabzonspor ve Abdullah Avcı, en uzun seriyi tekrarlamak istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor ve Abdullah Avcı, en uzun seriyi ...
Meyve çok verince dallar ağırlığa dayanamadı Vitamin deposu Trabzon hurması bu yıl havalar iyi gidince bol meyve verdi
YEREL HABERLER Meyve çok verince dallar ağırlığa dayanamadı Vitamin ...
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aşı yaptırmayanlar büyük risk altında
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aşı yaptırmayanlar büyük ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.