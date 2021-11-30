Trabzon’da ilk defa işaret dili konseri düzenlenecek

Ortahisar Belediyesi ile İstanbul Kültür Üniversitesi, ‘Farkında olmak, farklı olmaktır’ sloganı eşliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ‘İşaret Dili Konseri’ düzenleyecek.

Türkiye'nin ilk ve tek üniversite işaret dili korosu olan İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) İşaret Dili Korosu Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Trabzon’da ilk defa işaret dili konseri düzenleyecek olmaktan dolayı son derece mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, “Dezavantajlı vatandaşlarımızın tıpkı normal bireyler gibi sosyal yaşamın bütün imkânlarından istifade etmesi, günlük yaşamın içine katılabilmesi belediye olarak en çok önemsediğimiz bir konu. Dezavantajlı vatandaşlarımızı ne kadar mutlu, huzurlu ve sevinçli görürsek biz de bu oranda memnun oluruz. Bu amaçla ilk defa İKÜ ile birlikte Trabzon’da 3 Aralık Engelliler Günü’nde çok anlamlı olan bir konser etkinliği düzenleyeceğiz. Umarım bu başlangıç olur ve bu tür etkinlikler yaygınlaşarak dezavantajlı bireylerin sosyal ve sanatsal yaşamın her alanına daha fazla katılımını sağlarız” dedi.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde 3 Aralık Cuma günü saat 18.00’de başlayacak konserin şefliğini İKÜ İşaret Dili Koro Şefi Gökben Keleş yapacak.

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