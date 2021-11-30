Trabzonspor´da Adana Demirspor hazırlığı başladı

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 15´inci haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yardımcı antrenör Orhan Ak gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenasyon çalışması yaparken, ikinci gruptaki oyuncular mobilizasyon ve dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5´e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Rondo hareketleriyle devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Bordo mavililer, cumartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00´da yarım saati basına açık olarak yapacağı antrenmanla sürdürecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-11-30 22:22:07



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