Trabzonspor'da kongre heyecanı Bordo-mavili kulübün 75. genel kuruluna mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, tek listeyle giriyor

Trabzonspor Kulübü'nün 75. seçimli olağan genel kurulu 45 Aralık tarihlerinde yapılacak. Mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, genel kurula tek listeyle girecek.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da, 45 Aralık tarihleri arasında seçimli olağan genel kurul heyecanı yaşanacak. Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 09.00'da başlayacak olan genel kurula Başkan Ahmet Ağaoğlu tek listeyle girecek.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun tek listeyle gireceği 75. seçimli olağan genel kurulda 9 bin 353 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Kongrede bordomavili kulübün 54 yıllık tarihindeki 47. yönetim kurulu seçilecek, yeni yönetim 3 yıllığına göreve getirilecek.



Genel kurul gündemi

Genel Kurulun ilk gününde yoklama ve açılış yapılacak. Genel Kurul Divanının oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla, gündem genel kurula sunulacak. Dernek ve bağlı şirketlerinin, tüzüğün ilgili maddeleri kapsamında hazırlanan idari ve mali raporlarının okunup görüşüldükten sonra denetleme kurulunun raporunun okunmasının ardından ise yönetim kurulunun ibrası genel kurulun oyuna sunulacak. Yönetim Kurulunun ibrasının oylanması ve hazırlanan bütçenin görüşülmesinin ardından genel kurulun onayına sunulacak. Genel kurulun ilk günü dilek ve temennilerle son bulacak.



İkinci günde oy kullanılacak

Genel Kurulun ikinci günü 5 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Tek aday olan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından seçimlere geçilecek.

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