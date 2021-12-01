Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü



Fatih TURANAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da dün akşam etkili olan fırtınanın neden olduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı. Fırtına nedeniyle 12 araç hasar gördü, bazı ev ve kurumların çatıları uçtu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi'nin çatısının uçtuğu ve park halindeki araçlara hasar verdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Kalkınma Mahallesi Çilek Sokak'ta, 2 katlı ahşap evin çatısı uçtu. 30 metre sürüklenen çatı, park halindeki 2 otomobil ile elektrik nakil hatlarına hasar verdi. Polis ve bekçi ekipleri, mahallede kopan elektrik nakil hatlarının çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi ile mahalleli de çevreye saçılan parçaları toplamaya çalıştı.

KTÜ Farabi Hastanesi Acil Servisi'nin çatısı, fırtınanın etkisiyle uçup, park halindeki araçların üzerine düştü. Çatı parçaları, otomobillerde hasara neden oldu. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; uçan çatının büyük bölümünün saniyeler içinde park halindeki otomobilin üzerine düştüğü, çevreye de ahşap ve sac parçalarının dağıldığı görülüyor.

Bu arada KTÜ'de park alanına dolan çatı parçalarının temizlenmesi için iş makinesi ile çalışma başlatıldı. Belediye ve AFAD ekipleri de hasar tespit çalışması başlattı. Fırtına nedeniyle kent genelinde 12 araç hasar görürken, bazı ev ile kurumların da çatıları uçtu.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2021-12-01 12:21:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.