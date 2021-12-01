Uzungöl beyaza büründü

Doğu Karadeniz Bölgesi ve Trabzon'un en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl dün geceden bu yana hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte başlayan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Trabzon'a 99, Çaykara ilçe merkezine ise 19 km uzaklıkta, deniz seviyesinden ise bin 90 m yükseklikteki Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaz gelinliğini giydi. Hava sıcaklığının eksi 3 derece. kar kalınlığının ise 510 cm arasında değiştiği Uzungöl, beyaz örtüsü ile birlikte doğa severleri bekliyor.

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