Trabzonsporlu Djaniny: Hedeflerimizden biri şampiyon olmak

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Trabzonsporlu futbolcu Djaniny Semedo, "Şampiyon olmak istiyorsak beraber olmamız gerekiyor" dedi.

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Djaniny Semedo, Trabzonspor Dergisi'nin 191'inci sayısına konuştu. Futbola olan sevgisini anlatan golcü oyuncu, "Futbol benim çocukluk hayalimdi aslında. Belki de futbolun içinde doğdum diyebilirim. Çünkü doğduğumda bütün ailem, kardeşlerim ve etrafımdaki herkes futbolla çok haşır neşir insanlardı. Her zaman futbol oynayan insanlardı. Dolayısıyla benim de aslında başka tercihim kalmıyordu bu durumda. Çocukluğumdan beri futbolun tam ortasındayım diyebilirim" diye konuştu.

"HEDEFLERİMİZDEN BİRİ ŞAMPİYON OLMAK"

Mücadeleyi sevdiğini ve karakteri gereği herkese saygı duyan bir insan olduğunu belirten futbolcu, "Ben karakterim gereği her zaman insanlara saygı duyan, işine saygı duyan, takım arkadaşları ve takımı için elinden gelen her türlü mücadeleyi veren bir insanım. Saha içerisinde de bir futbolcu olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Tabii ki bireysel hedeflerim var, tabii ki takımımızın hedefleri var. Bu ikisini aynı anda gerçekleştirdiğimizde ben de çok mutlu oluyorum. Çünkü bu seneki hedeflerimizden biri de şampiyon olmak. Ben de bu uğurda takım arkadaşlarım ile birlikte en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyorum" dedi.

"TRABZONSPOR´UN HEDEFLERİNİN FARKINDAYIM"

Djaniny, sakin yapısının ve oyun tarzının insanlara farklı geldiğini söyleyerek, "Belki de benimle ilgili değişmeyecek şeylerden bir tanesi bu. Oyun tarzım insanlara biraz farklı gelebiliyor. Çünkü fazlasıyla sakin olan biriyimdir. Hem saha içinde hem de saha dışında sakin bir karakterim. Sahada bazen tehlikeli pozisyonlarda ya da insanların, futbolcuların çok heyecanlanmasını beklediği pozisyonlarda sakin kalabiliyorum. Bu da benim için önemli bir artı oluyor. Ama tabii ki sorumsuzluk tarzında bir sakinlik değil bu bahsettiğim. Tam aksine takım için sorumluluk alarak bunu en sakin ve en doğru biçimde yapmaya çalışan biriyim. Ben de tabii ki buraya gezmeye gelmedim, buradaki hedeflerimizi farkındayım. Trabzonspor´un hedeflerinin farkındayım ve Trabzon halkını mutlu etmek için buradayım" ifadelerini kullandı.

"PORTEKİZ´E KENDİMİ BORÇLU HİSSEDİYORUM"

Avrupa´da geçirdiği futbol hayatının kendisine çok şey kazandırdığını belirten Djaniny, "O tecrübelerim ayrı ayrı çok değerli, çok önemli anıları var benim için. Örneğin Portekiz´den başlamam gerekirse benim şu an olduğum kişi olmamı sağlayan bir ülke orası. Onlara çok şey borçluyum dolayısıyla Portekiz´e, Portekiz Ligi´ne kendimi borçlu hissediyorum. Çünkü orada birçok şeyin eğitimini aldım ve birçok şeyin başlangıcını orada yapmış oldum. Daha sonra Meksika´dan bahsedebilirim. Oraya gittiğimde başarılar kazanmak için gitmiştim ve belki de bir futbolcunun kazanabileceği başarıların çoğunu orada kazandım. Şampiyonluklar, kupalar, ayrı ayrı kazandığımız maçlar ve kazandığımız başarıları düşünürseniz bir futbolcunun isteyebileceği çoğu şeyi Meksika´da kazandım. Üstüne de tabii ki bir oğlum doğdu orada. Kendisi Meksikalı diyebilirim çünkü doğum yeri orası. Dolayısıyla benim ve ailem için çok önemli yeri var" dedi.

"BAŞARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Trabzonspor´da hedeflerin her zaman yüksek olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu şöyle devam etti: "Trabzonspor´a geldiğimde daha önce verdiğim röportajlarda da bahsetmiştim burada hedefler her zaman yüksek. Ben de buraya geldiğimde bunları bilerek geldim ve bu hedefleri ulaşmanın kolay olmadığını da biliyorum. Her maç bir önceki maçtan daha zor oluyor. Zorluklar bizi etkilemeye başlıyor ama biz güçlü bir takım olduğumuzdan dolayı ve takım arkadaşlarımızın kalitesine inandığım için bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Başarı için çalışıyoruz. İnsanlar sosyal medyaya girdiklerinde futbolcuların sadece meslek taraflarını görebiliyorlar. Çoğumuz burada ailemizden uzaktayız, ağır idmanlar yapmak zorundayız, kendimizi her zaman hazır tutmak zorundayız. Hem mental açıdan hem de fiziksel açıdan kendimizi hazır tutmak zorundayız. Tabii ki bu iş kolay bir iş değil ama hep beraber takım arkadaşlarım ile birlikte ve hocalarımızla birlikte bunu başarmaya çalışabiliyoruz."

"OYUNCULARIMIZIN KALİTESİ ÜST SEVİYEDE"

Trabzonspor´a transfer olduktan sonraki ilk günlerinin şaşırtıcı olduğunu ve takımın oyuncu kalitesi karşısında etkilendiğini söyleyen Djaniny, "Zaten başarılı olmak istiyorsanız bu kaliteyi ve rekabeti sağlamanız gerekiyor. Türkiye ligi çok yarışmacı bir lig. Bu benim belki kişisel fikrim ama birçok insanın da benimle aynı fikre sahip olduğunu düşünüyorum. Bu ligde beş, altı takım birden şampiyon olabilecek yeteneğe ve kaliteye sahip. Bu takımlardan birisinin şampiyon olması açıkçası kimseyi şaşırtmayacaktır. Bu sayının fazla olması da aslında ligin kalitesinin bir göstergesi. Burada maç kazanabilmek, şampiyon olmak ve başarılar elde etmek çok kolay değil. Ancak bizim takımımızdaki hem yabancı hem de yerli oyuncularımızın kalitesi gerçekten de çok üst seviyelerde" ifadelerini kullandı.

"BANA BENZER OYUNCU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sahada farklı mevkilerde oynamanın kendisini iyi hissettirdiğini söyleyen yıldız oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Kariyerim boyunca oynadığım pozisyonlar genelde sahte 9, ya da kanat forvet pozisyonuydu. Trabzonspor´da ise biraz daha önde oynuyorum, biraz daha 9 numara gibi oynuyorum. Hocamız beni farklı pozisyonlarda da kullanıyor ben de her şekilde takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Söylediklerimle yanlış anlaşılmak istemem ama bana benzer bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. İnsanlar beni izlediklerinde 'Bu adam oynamak istemiyor mu acaba?' ya da 'Neden böyle şeyler yapıyor?' diyebilecekleri bir tarzım var. Benim bu tarzıma sahip olan belki de tek insan abim diyebilirim."

"ABDULLAH AVCI İYİ VE ZEKİ BİR İNSAN"

Teknik direktör Abdullah Avcı´nın iyi ve zeki bir insan olduğunu belirten deneyimli oyuncu şunları söyledi: "İnsanlarla nasıl iletişim kurabileceğini bilen ve futbolculara nasıl yaklaşması gerektiğini bilen birisi. Onunla olan konuşmalarımız her zaman çok olumlu oluyor. Ne istediğini her zaman net ve açık bir şekilde ifade eden birisi. Saha dışında belki sakin birisidir hocamız ama maçlarda özellikle işler onun istediği gibi gitmediğinde hocamız bazen sinirlenebiliyor, bazen bağırabiliyor. Tabii ki bu da oyuncularından en iyisini istediği için ve takımın neler yapabileceğini bildiği için çok normal olan şeyler."

"BERABER OLMAMIZ GEREKİYOR"

Son olarak taraftara mesaj veren Djaniny, "Bizler oyuncular olarak, hocalarımız ve burada çalışan herkes Trabzonspor isminin ve ağırlığının ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Bizler taraftarlarımızı mutlu edebilmek için sürekli en iyi şekilde çalışıyoruz. Onlardan ricam bize destek olmaları. Zaten bunu yapıyorlar ama bizim her zaman desteğe ihtiyacımız oluyor. Şampiyon olmak istiyorsak beraber olmamız gerekiyor. Onların desteğine her zamankinden de daha çok ihtiyacımız var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Djaniny Semedo'nun açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-12-01 15:37:52



