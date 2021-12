Avrasya Üniversitesi ünlü moda tasarımcısını ağırladı

Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı “Mesleğin Sanatla Buluşması” isimli söyleşi etkinliğinde modacı Hüseyin Küçük’ü ağırladı.

Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesi konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Harun Yüksel ve İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Lütfiye Kul, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Modacı Hüseyin Küçük, bölge insanının futbola karşı inanılmaz yatkınlığı olduğunu belirterek “Neredeyse hayatınızın her anında futbol var, futbola harcadığınız enerjinizin bir kısmını üretime ayırın. Trabzon konum olarak önemli bir yerde, potansiyeli yüksek bir şehir. Görüyoruz ki çok büyük firmalar bu potansiyelin farkında değil. Iğdır’da, Mardin’de üretim var ama Trabzon’da büyük markalar yok. Burada Avrasya Üniversitesi önemli bir görev üstlendi. Onu destekleyen ortaöğretim kurumları var. Yani moda adına büyük bir altyapı var bunu bir an önce üretime geçirmeniz gerekir. Şartlar büyük markaların Anadolu’ya yayılmasını sağladı. Bu pastadan Trabzon’da payını almalı, bu sektörde iş çok yetişmiş eleman az bunu değerlendirin Trabzon’un buna ihtiyacı var” dedi.

Modacı Küçük, söyleşiye katılan öğrencilerin soruları da yanıtladı. Küçük, “Her zaman kendinize bir yol çizip ben buyum diyeceksiniz. Yolunu çizmeyen bir insanın nereye gideceği belli olmaz. Mesleğinizi seçeceksiniz, onunla ilgili bir eğitim alacaksınız ondan sonra ben bu sektörde şu kadar zamanda şu seviyede olacağım diyeceksiniz. Hiçbir zaman başkası gibi olmaya çalışmayın. Tek bir Türkan Şoray var. Siz Ayşe iseniz Ayşe olun, Türkan olmaya çalışmayın. Herkes kendini yansıtsın birilerine benzemeye çalışmak yerine her zaman kendiniz olun” ifadelerini kullandı.

