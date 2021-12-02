Ankara’da Trabzon zirvesi Uzungöl için hazırlanan proje tamamlandı Bakan Kurum Uzungöl için ihale talimatı verirken, 40-50 milyonluk proje ile Uzungöl yepyeni bir görünüme kavuşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara’da Trabzon zirvesi Uzungöl için hazırlanan proje tamamlandı Bakan Kurum Uzungöl için ihale talimatı verirken, 40-50 milyonluk proje ile Uzungöl yepyeni bir görünüme kavuşacak

İHA

Ankara’da Trabzon zirvesi Uzungöl için hazırlanan proje tamamlandı Bakan Kurum Uzungöl için ihale talimatı verirken, 40-50 milyonluk proje ile Uzungöl yepyeni bir görünüme kavuşacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da Trabzon heyetini ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun da yer aldığı toplantıda, Trabzon’da hayata geçirilen projelerin son durumu ile yapılması planlanan projeler masaya yatırıldı.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ankara’ya çıkarma yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret eden Trabzon heyeti, gerçekleştirilen toplantıdan memnun ayrıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ‘güç birliği girişimi’ olarak nitelendirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantı ile ilgili bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “Çok faydalı bir toplantı yaptık. Gerçekten birlikten güç doğdu. Trabzon olarak birlik beraberlik içerisinde bu hamleyi Ankara’da gerçekleştirdik ve şehrimiz adına çok önemli kazanımlar elde ettik” dedi.
Toplantıda masaya yatırılan konularla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Zorluoğlu, “Toplantıda öncelikle ele aldığımız konu Büyükşehir Belediyesi olarak da yakından takip ettiğimiz Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi oldu. 1. etap çalışmaları problemsiz şekilde devam ediyor. 2. etapta kamulaştırma süreci tamamlandı, şimdi yıkımlarını bitiriyoruz. 2. etapta da inşallah önemli bir aşama kaydedeceğiz. Yakında projesi tamamlanacak ve oranın da ihalesini gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“Meydan’da yapılan otoparka Çömlekçi’den giriş vereceğiz”
Çömlekçi projesi ile ilgili çok farklı, şehre çok önemli katkı yapacağına inandıkları bir gelişmenin yaşandığını belirten Zorluoğlu, “Biliyorsunuz biz Büyükşehir Belediyesi olarak İskenderpaşa Camisi’nin hemen arka tarafında çok önemli bir otopark çalışması yapıyoruz. Otoparka Çömlekçi tarafından da giriş olabilmesi için kentsel dönüşüm alanının bir miktar büyütülmesi talebimize Sayın Bakanımız olur verdi. Yaklaşık 3.5 dönümlük bir yeni alanı kentsel dönüşüm alanına dâhil edeceğiz ve oradan bizim otoparkımıza bir giriş vereceğiz. Dolayısıyla şehrin doğusundan gelecek vatandaşlarımız arabalarını Meydan bölgesine çıkarmadan otoparka park edip, yaya olarak Meydan’a çıkabilecekler. Bu bugünün en flash kazanımlarından biri oldu. Çömlekçi ile Meydan bağlantısını bu şekilde sağlamış olacağız” diye konuştu.

“Ticari doku devam edecek”
Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin de masaya yatırıldığını dile getiren Zorluoğlu, “Burada da önümüzdeki günlerde birtakım olumlu gelişmeler söz konusu olacak. Bahçecik’teki caminin karşısındaki dönüşüm alanının da ihalesi yapıldı. Şimdi bize değerlerini gönderecekler ve kalan on binayı da hemen yıkıp orayı inşallah yeni projesiyle hayata geçireceğiz. Beşikdüzü’nde hemen Kaymakamlığın arkasındaki alanda bir dönüşüm söz konusu olacaktı. Oraya bir meydan kazandırılması noktasında Sayın Bakanımız gereken talimatları verdi. Önümüzdeki günlerde orada da Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda bir çalışma başlatılacak. Ortahisar Millet Bahçesi’nin kuzey tarafındaki binaları kamulaştırıp yıktık. Orada oluşan alanı şimdi Millet Bahçesi’ne katıyoruz. Kot farkından yararlanılarak orada bazı dükkanlar oluşturuluyor. O dükkanlar oradaki eski ticari dokuyu aynı şekilde devam ettirecekler. Bununla ilgili de Sayın Bakanımız gereken talimatı verdi. Trabzon’da küçük sanayi sitelerinin durumunu ve yeni alana taşınmaları konusunu da ayrıntılı şekilde değerlendirdik. Konuya ilgili sunumumuzu yaptık. Bakanımız da bu konuyla ilgili TOKİ’nin start vermesi noktasında talimatta bulundu. Tabii bu uzun soluklu bir iş ama başlamak bitirmenin yarısıdır” şeklinde konuştu.

Uzungöl yepyeni bir görünüme kavuşacak
Uzungöl için hazırlanan projenin tamamlandığını vurgulayan Zorluoğlu, “Uzungöl’ün başlangıcından sonuna kadar bütün olarak çevre düzenlemesi, peyzaj kaplamaları, yolları, kaldırımları, gölün çevresindeki düzenlemeler ve büyük bir otopark yapımı ile ilgili de proje tamamlandı. Sayın Bakanımız ihale talimatını verdi. Yaklaşık 4050 milyonluk bir proje. Önümüzdeki günlerde ihalesi tamamlandığında Uzungöl yepyeni bir görünüme kavuşacak. Misafirlerimize çok daha konforlu bir ziyaret imkânı sunulacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avrasya Üniversitesi ünlü moda tasarımcısını ağırladı
YEREL HABERLER Avrasya Üniversitesi ünlü moda tasarımcısını ağırladı
Görme engelliler araç kullanmanın heyecanını yaşadılar Hayatlarında ilk kez otomobil kullandılar
YEREL HABERLER Görme engelliler araç kullanmanın heyecanını ...
Trabzonspor taraftarları, Adana Demirspor maçı için gişelere akın ediyor
YEREL HABERLER Trabzonspor taraftarları, Adana Demirspor maçı için ...
KTÜ’de Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu kuruldu
YEREL HABERLER KTÜ’de Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu kuruldu
Trabzonspor'da yeni yönetim listesi belli oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor'da yeni yönetim listesi belli oldu
Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetim kurulu listesi açıklandı
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetim kurulu listesi ...
Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Omicronla ilgili endişelerimiz var çünkü yeni bir varyant ve çok sayıda mutasyon içeriyor” Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Omicronla ilgili net bilgilere önümüzdeki bir iki hafta içerisinde ulaşacağız" “Türkiye’de nüfusun aşağı yukarı yüzde 60’ı iki doz aşı yaptırmış halde; Bu önemli bir bağışıklık kazanıldığı anlamına geliyor"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Omicronla ilgili ...
Abdullah Avcı´dan taraftara çağrı: Hep birlikte horona duralım
YEREL HABERLER Abdullah Avcı´dan taraftara çağrı: Hep birlikte ...
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını ...
Trabzonspor, 3 eksikle çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor, 3 eksikle çalıştı
(Görüntülü)Trabzonsporlu Djaniny: Hedeflerimizden biri şampiyon olmak
YEREL HABERLER (Görüntülü)Trabzonsporlu Djaniny: Hedeflerimizden ...
Trabzonsporlu Djaniny: Hedeflerimizden biri şampiyon olmak
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Djaniny: Hedeflerimizden biri şampiyon ...
Uzungöl beyaza büründü
YEREL HABERLER Uzungöl beyaza büründü
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sürmen: Biz taraftarlarla güçlüyüz
YEREL HABERLER Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sürmen: Biz ...
''Çıkarmadan Tedavi Oluyorum'' Projesi ile kanser hastalarına kolaylık sağlayan P-shirt tasarlandı
YEREL HABERLER ''Çıkarmadan Tedavi Oluyorum'' Projesi ile kanser ...
Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü
YEREL HABERLER Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı ...
Abdullah Avcı, Trabzonspor efsanelerinin rekoruna koşuyor
YEREL HABERLER Abdullah Avcı, Trabzonspor efsanelerinin rekoruna ...
Djaniny,"Hedefimiz şampiyon olmak"
YEREL HABERLER Djaniny,"Hedefimiz şampiyon olmak"
Trabzonspor'da kongre heyecanı Bordo-mavili kulübün 75. genel kuruluna mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, tek listeyle giriyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da kongre heyecanı Bordo-mavili kulübün ...
Trabzon’da fırtınanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı Uçan çatılar nedeniyle il genelinde 12 araç zarar görürken, 2 ev ve 2 kurumun çatısı uçtu
YEREL HABERLER Trabzon’da fırtınanın bilançosu gün ağarınca ortaya ...
Trabzon İçkale'deki arkeolojik kazıda 4 büyük medeniyetin izleri aranıyor Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 5 yıl sürmesi planlanan arkeolojik kazının 1. etabında amfora, pitos, tunç şamdan kaidesi ve obsidyenden yapılmış kesici alet bulundu Kazı Bilimsel Danışmanı ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yavuz: “Roma öncesi Helenistik dönem, Persler ve yerel kabilelerin buluntularına ulaşmayı düşünüyoruz”
YEREL HABERLER Trabzon İçkale'deki arkeolojik kazıda 4 büyük ...
Trabzon'da sur kazılarında tarih fışkırıyor
YEREL HABERLER Trabzon'da sur kazılarında tarih fışkırıyor
Lazer epilasyonunun sağlığa etkisi Trabzon Özel İmperial Hastanesi Cildiye uzmanı Dr. Abdulkerim Cirit: “Lazer epilasyon işlemi sırasında radyasyon veya kimyasal maddeye maruz kalınmaz. Kanserojen etkisi olduğunu gösteren klinik bulgu yoktur” “lazer epilasyonun kısırlık yapması mümkün değil ve kısırlık yaptığına dair bilimsel bir veri yoktur”
YEREL HABERLER Lazer epilasyonunun sağlığa etkisi Trabzon Özel ...
Trabzon'da fırtına çatıları uçurdu, otomobiller hasar gördü, elektrikler kesildi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Trabzon'da fırtına çatıları uçurdu, otomobiller hasar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.