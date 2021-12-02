Trabzonspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürüyor



Selay SAYKAL / TRABZON (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 15´inci haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti .

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde saat 16.00´da yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ve grup çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Anders Trondsen ile Erce Kardeşler'in katılmadığı, Djaniny'in ise takımdan ayrı düz koşu yaptıkları öğrenildi.

Bordo mavililer, 4 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-12-02 21:42:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.