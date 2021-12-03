Trabzonspor'dan özel çocuklara anlamlı ziyaret

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolculardan Berat Özdemir, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Fode Koita, Stefano Denswil, İsmail Köybaşı ve Manolis Siopis Trabzon Yomra Vilayetler Birliği Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret etti.

Kulüp Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu’nun da yer aldığı ziyarette Abdullah Avcı ve futbolcular, minik çocuklara forma hediye ederek ayak tenisi oynadı. Ziyarette Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve Teknik Direktör Abdullah Avcı günün anısına fidan dikti.

Ayrıca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında futbolcular, Trabzon’daki özel eğitim okullarına forma bağışında bulundu

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