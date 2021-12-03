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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avcı, en uzun galibiyet serisi için sahaya çıkıyor

İHA

Avcı, en uzun galibiyet serisi için sahaya çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 15'nci haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, kariyerinin en uzun galibiyet serisi için sahaya çıkıyor.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, namağlup lider olarak yoluna devam ederken hataya yer vermek istemiyor. Sahasında konuk edeceği Adana Demirspor karşısında 3 puan için mücadele edecek olan bordomavililer, bunun yanı sıra ilklere de imza atacak.
Süper Lig'de 26 maçtır yenilmeyen Trabzonspor 15 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti. Adana Demirspor'a sahasında kaybetmemesi halinde serisini 27 maça çıkaracak olan Karadeniz ekibi 199596 sezonunun ardından tarihinin en uzun yenilmezlik serisi rekorunu da kırmış olacak. Ardından ise 198384 sezonundaki 28 maçlık yenilmezlik serisini hedef koyacak.

Avcı, en uzun seri için sahaya çıkıyor
Trabzonspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Fatih Karagümrük karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak, puan kayıpsız geçtiği seriyi de yedi maça çıkarmıştı. Bordomavili ekip, 20032004 arasından bu yana ilk kez üst üste sekiz galibiyet almak için mücadele edecek olurken, Trabzonspor'un başında görev yaptığı son yedi Süper Lig maçını kazanan Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.

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