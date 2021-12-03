Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti Trabzon’da hamsinin kilosu 25 TL’ye kadar yükselirken, vatandaşın hamsiye olan ilgisi azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti Trabzon’da hamsinin kilosu 25 TL’ye kadar yükselirken, vatandaşın hamsiye olan ilgisi azaldı

İHA

Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti Trabzon’da hamsinin kilosu 25 TL’ye kadar yükselirken, vatandaşın hamsiye olan ilgisi azaldı

Karadeniz’de bugünlerde hamsi avının azalması ile fiyatlar yükselirken, vatandaşın da hamsiye ilgisi azaldı.
Trabzon Balık Hali'nde tezgahlarda eskiye oranla balık çeşitliliğinde azalma görülürken, hamsinin kilosu 1525 TL arasında değişiyor. Balıkçılar kültür balıklarının pahalı olmasını dolar ve euro üzerinden alınan yem fiyatlarına bağlarken, geçtiğimiz hafta kilosu 10 TL’den satılan hamsinin de fiyatının iki katını geçmesi satışları olumsuz etkiledi.
Balıkçı esnafı Mehmetcan Örseloğlu, “Denizin durumundan dolayı son birkaç gündür hamsi az gelmeye başladı, dolayısıyla fiyatlar da biraz yüksekti. Dün hamsinin kilosu 2530 TL civarında idi, bugün ise 1520 TL. Beklentimiz inşallah hamsinin daha da bol olması. Hayırlısı ile iyi bir sezon geçirmiş olacağız. Diğer balık fiyatları ise levrek 6570 TL, çupra 4550 TL, somon 60 TL, mezgit 2070 TL, istavrit 20 TL, hamsi 15 TL, tirsi 3550 TL, çingene palamudu tanesi 20 TL, sargan 50 TL, barbun 4050 TL. Fiyatların biraz yüksek olmasından dolayı vatandaş ister istemez biraz tedirginlik yaşıyor” dedi.
Yetiştirme balıklarındaki yem fiyatının euro ve dolar üzerinden olduğunu, bunun da kültür balıklarına olumsuz yansıdığını dile getiren balıkçı Ahmet Çoğalmış ise, “Artık hamsi yavaş yavaş kayboluyor diyebiliriz. Fiyat olarak hamsinin kilosu 20 TL, istavrit 15 TL, mezgit 40 TL, barbun 50 TL, çinekop 70 TL. Dolayısıyla balık biraz azalınca fiyatlar da yukarı çıkıyor. İki ay önce hamsi 10 TL idi, şimdi 20 TL. Bugünlerde azalınca ister istemez fiyatlara yansıyor. Hamsi doğuya doğru gitmeye başladı, bundan sonra yavaş yavaş azalır diye düşünüyorum. Yetiştirme balıklarından somon 60 TL, levrek 65 TL. Yetiştirme balıkları yemler dolar, euro üzerinden olduğu için dolar ve euro yükselince fiyatlar da yukarı çıkıyor” diye konuştu.
Balıkçı esnaflarından Emin Avcı da, “Hamsi günden güne kaybolmaya başladı. Dün hamsinin kilosu 25 TL idi, bugün ise 20 TL. Hamsinin son dönemleri diyebiliriz. Hamsi 10 TL olduğu zaman satılıyordu, şimdi 2025 TL olunca vatandaş pek rağbet etmiyor. Şu anda ince hamsi pek gelmiyor. Geçen sene uygulanan yasaklar sonuç verdi diyebiliriz, hamsi şu an normal boyunda. Şu an en pahalı balık mezgit 8090100 TL. Kültür balıkları da pahalandı. Dolar ve euro üzerinden olduğu için onlar da pahalandı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Avcı, en uzun galibiyet serisi için sahaya çıkıyor
YEREL HABERLER Avcı, en uzun galibiyet serisi için sahaya çıkıyor
Trabzonspor'da çifte heyecan
YEREL HABERLER Trabzonspor'da çifte heyecan
Trabzonspor'dan özel çocuklara anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan özel çocuklara anlamlı ziyaret
Trabzonspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Adana Demirspor hazırlıklarını ...
Ankara’da Trabzon zirvesi Uzungöl için hazırlanan proje tamamlandı Bakan Kurum Uzungöl için ihale talimatı verirken, 40-50 milyonluk proje ile Uzungöl yepyeni bir görünüme kavuşacak
YEREL HABERLER Ankara’da Trabzon zirvesi Uzungöl için hazırlanan ...
Avrasya Üniversitesi ünlü moda tasarımcısını ağırladı
YEREL HABERLER Avrasya Üniversitesi ünlü moda tasarımcısını ağırladı
Görme engelliler araç kullanmanın heyecanını yaşadılar Hayatlarında ilk kez otomobil kullandılar
YEREL HABERLER Görme engelliler araç kullanmanın heyecanını ...
Trabzonspor taraftarları, Adana Demirspor maçı için gişelere akın ediyor
YEREL HABERLER Trabzonspor taraftarları, Adana Demirspor maçı için ...
KTÜ’de Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu kuruldu
YEREL HABERLER KTÜ’de Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu kuruldu
Trabzonspor'da yeni yönetim listesi belli oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor'da yeni yönetim listesi belli oldu
Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetim kurulu listesi açıklandı
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu'nun yeni yönetim kurulu listesi ...
Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Omicronla ilgili endişelerimiz var çünkü yeni bir varyant ve çok sayıda mutasyon içeriyor” Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Omicronla ilgili net bilgilere önümüzdeki bir iki hafta içerisinde ulaşacağız" “Türkiye’de nüfusun aşağı yukarı yüzde 60’ı iki doz aşı yaptırmış halde; Bu önemli bir bağışıklık kazanıldığı anlamına geliyor"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Omicronla ilgili ...
Abdullah Avcı´dan taraftara çağrı: Hep birlikte horona duralım
YEREL HABERLER Abdullah Avcı´dan taraftara çağrı: Hep birlikte ...
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını ...
Trabzonspor, 3 eksikle çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor, 3 eksikle çalıştı
(Görüntülü)Trabzonsporlu Djaniny: Hedeflerimizden biri şampiyon olmak
YEREL HABERLER (Görüntülü)Trabzonsporlu Djaniny: Hedeflerimizden ...
Trabzonsporlu Djaniny: Hedeflerimizden biri şampiyon olmak
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Djaniny: Hedeflerimizden biri şampiyon ...
Uzungöl beyaza büründü
YEREL HABERLER Uzungöl beyaza büründü
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sürmen: Biz taraftarlarla güçlüyüz
YEREL HABERLER Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Sürmen: Biz ...
''Çıkarmadan Tedavi Oluyorum'' Projesi ile kanser hastalarına kolaylık sağlayan P-shirt tasarlandı
YEREL HABERLER ''Çıkarmadan Tedavi Oluyorum'' Projesi ile kanser ...
Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü
YEREL HABERLER Trabzon'da 'fırtına' bilançosu; acil servisin çatısı ...
Abdullah Avcı, Trabzonspor efsanelerinin rekoruna koşuyor
YEREL HABERLER Abdullah Avcı, Trabzonspor efsanelerinin rekoruna ...
Djaniny,"Hedefimiz şampiyon olmak"
YEREL HABERLER Djaniny,"Hedefimiz şampiyon olmak"
Trabzonspor'da kongre heyecanı Bordo-mavili kulübün 75. genel kuruluna mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu, tek listeyle giriyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da kongre heyecanı Bordo-mavili kulübün ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.