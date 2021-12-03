Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti Trabzon’da hamsinin kilosu 25 TL’ye kadar yükselirken, vatandaşın hamsiye olan ilgisi azaldı

Karadeniz’de bugünlerde hamsi avının azalması ile fiyatlar yükselirken, vatandaşın da hamsiye ilgisi azaldı.

Trabzon Balık Hali'nde tezgahlarda eskiye oranla balık çeşitliliğinde azalma görülürken, hamsinin kilosu 1525 TL arasında değişiyor. Balıkçılar kültür balıklarının pahalı olmasını dolar ve euro üzerinden alınan yem fiyatlarına bağlarken, geçtiğimiz hafta kilosu 10 TL’den satılan hamsinin de fiyatının iki katını geçmesi satışları olumsuz etkiledi.

Balıkçı esnafı Mehmetcan Örseloğlu, “Denizin durumundan dolayı son birkaç gündür hamsi az gelmeye başladı, dolayısıyla fiyatlar da biraz yüksekti. Dün hamsinin kilosu 2530 TL civarında idi, bugün ise 1520 TL. Beklentimiz inşallah hamsinin daha da bol olması. Hayırlısı ile iyi bir sezon geçirmiş olacağız. Diğer balık fiyatları ise levrek 6570 TL, çupra 4550 TL, somon 60 TL, mezgit 2070 TL, istavrit 20 TL, hamsi 15 TL, tirsi 3550 TL, çingene palamudu tanesi 20 TL, sargan 50 TL, barbun 4050 TL. Fiyatların biraz yüksek olmasından dolayı vatandaş ister istemez biraz tedirginlik yaşıyor” dedi.

Yetiştirme balıklarındaki yem fiyatının euro ve dolar üzerinden olduğunu, bunun da kültür balıklarına olumsuz yansıdığını dile getiren balıkçı Ahmet Çoğalmış ise, “Artık hamsi yavaş yavaş kayboluyor diyebiliriz. Fiyat olarak hamsinin kilosu 20 TL, istavrit 15 TL, mezgit 40 TL, barbun 50 TL, çinekop 70 TL. Dolayısıyla balık biraz azalınca fiyatlar da yukarı çıkıyor. İki ay önce hamsi 10 TL idi, şimdi 20 TL. Bugünlerde azalınca ister istemez fiyatlara yansıyor. Hamsi doğuya doğru gitmeye başladı, bundan sonra yavaş yavaş azalır diye düşünüyorum. Yetiştirme balıklarından somon 60 TL, levrek 65 TL. Yetiştirme balıkları yemler dolar, euro üzerinden olduğu için dolar ve euro yükselince fiyatlar da yukarı çıkıyor” diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı da, “Hamsi günden güne kaybolmaya başladı. Dün hamsinin kilosu 25 TL idi, bugün ise 20 TL. Hamsinin son dönemleri diyebiliriz. Hamsi 10 TL olduğu zaman satılıyordu, şimdi 2025 TL olunca vatandaş pek rağbet etmiyor. Şu anda ince hamsi pek gelmiyor. Geçen sene uygulanan yasaklar sonuç verdi diyebiliriz, hamsi şu an normal boyunda. Şu an en pahalı balık mezgit 8090100 TL. Kültür balıkları da pahalandı. Dolar ve euro üzerinden olduğu için onlar da pahalandı” ifadelerini kullandı.

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