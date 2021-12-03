Akçaabat’ta özel bireylere özel tiyatro

Trabzon’un Akçaabat ilçe Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçe genelindeki Özel Eğitim sınıfı öğrencileri için tiyatro gösterisi düzenledi.

Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde düzenlenen gösteriye Akçaabat Belediyesi Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, belediye birim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü için düzenlenen tiyatro gösterisinde özel gereksinimli öğrenciler, gerek kukla gösterisi gerek palyaço oyunu gerekse balon şovlarla gönüllerince eğlendi. Etkinlikte bir konuşma yapan Akçaabat Belediyesi Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, özel gereksinimli bireylerin saf sevginin birer timsali olduklarını dile getirerek “Hepimiz birer engelli adayı olduğumuz gerçeğinin farkında olan bireyler olmalıyız. Bugün, en kıymetlilerimizi ağırlıyoruz. Her daim onların yanında olan cefakar anne ve babalarına, öğretmenlerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Farkındalık ve duyarlılık sahibi bireyler olarak engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın bütün alanlarında bağımsız bireyler olarak yer alabilmelerini arzu ediyoruz. Sanatta, sporda, iş dünyasında, sivil toplumda, siyasette ve çalışma hayatında engelli kardeşlerimizin başarılarıyla daima gurur ve mutluluk duyuyoruz. Akçaabat Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Osman Nuri Ekim’in de çalışmaları doğrultusunda engelli vatandaşlarımızın her zaman yanlarında destekçileriyiz. En büyük engel sevgisizliktir. Sevgi, farkındalık, duyarlılık, vicdan ve inanç oldukça engeller kalmayacaktır” dedi.

Akçaabat Belediye Başkan Vekili Cevdet bayraktar, konuşmasının ardından tiyatro oyuncusu Erkan Köse’ye plaket takdim etti.

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