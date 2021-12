Trabzon'da 'Sevgi engel tanımaz' etkinliği

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Sevgi Engel Tanımaz’ isimli etkinlik düzenledi.

Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik büyük beğeni topladı. Halk oyunları, konserler ve gösterilerin yer aldığı etkinliğe Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Hossein Saberi, idari amirler ve çok sayıda davetli katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmasına herkesi selamlayarak başladı. Bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Bu özel ve güzel günde sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün her zamankinden farklı bir organizasyon düzenlemenin mutluluğunu yaşıyorum. Çok uzun konuşmalar yapmak istemiyoruz. Sizleri daha fazla eğlendirecek, daha fazla neşelendirecek faaliyetlere ağırlık veren bir program dizayn ettik. İnşallah bugün burada çocuklarımız çok mutlu olacaklar, çok keyiflenecekler” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak yollar, kaldırımlar yaptıklarını da ifade eden Başkan Zorluoğlu, “Şu anda birçok yerde altyapı çalışmaları bitti ve engelli kardeşlerimize uygun kaldırımlar yapıyoruz. Ben buna bizzat çok büyük hassasiyet gösteriyorum. Ama bazen akşam veya gündüz gezerken bir bakıyorum bir tane araç bizim kaldırımın üzerine park etmiş. Veya bir araç gelmiş yaya geçidinin üzerine park etmiş. Bu bizim gibi engelsiz insanlar için çok önemli bir problem olmayabilir. Ama engelli bir insan için aşılamayacak zorlukları taşıyan dağa dönüşüyor. O nedenle ben buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum ve istirham ediyorum. Lütfen artık kaldırımlara araçlarınızı park etmekten vazgeçiniz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak buralarda park edilmemesi için Emniyet Müdürlüğümüzle ve diğer kurumlarımızla beraber gerekli her türlü denetimleri bundan sonra daha sık yapacağımızı da buradan ilan ediyoruz” diye konuştu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen bugünün engellilerin, hayatı herkes gibi rahat yaşayabilmeleri, onlara yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılması açısından önemli bir gün olduğunu vurgulayarak “Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki engellilik, yalnızca engellilerin ya da ailelerinin karşı karşıya bulunduğu bir sağlık sorunu değildir. Sosyal ve toplumsal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konudur. Bizler, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmeli ve onların da toplumun birer parçası olduğunu asla unutmamalıyız. Her bireyin birer engelli adayı olduğunu hatırlayarak, engelli vatandaşlarımıza karşı her zaman duyarlı olmalı, onlara sadece bir hafta değil, tüm yaşamları boyunca sahip çıkmalıyız. Onlarla empati kurabilmeli ve engelli insanlarımızın daha rahat yaşayabileceği bir dünya kurmak için elimizden geleni yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından engelleri aşan etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, engelli bireyler ve aileleriyle tek tek ilgilendiler. Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin sunulduğu etkinlik, davetlilerden tam not aldı. Başkan Zorluoğlu ve eşinin çalınan müzikler eşliğinde engellilerle dans ettiği görüntüler ise büyük beğeni topladı.

