Trabzonspor, Adana Demirspor maçına hazır

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Adana Demirspor'u yarın evinde ağırlayacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları bugün yapılan son idmanla tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda son hazırlıklarını yapan bordo-mavili ekip, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Antrenmana tedavisi devam eden Anders Trondsen katılmazken, sakatlıklarında düzelme görülen Djaniny ile kaleci Erce Kardeşler ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Trabzonspor-Adana Demirspor karşılaşması yarın Trabzon'da saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-12-03 20:10:43



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