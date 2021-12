Çocuklarda koronavirüs sonrası beyinde 'apse' tehlikesi

Aleyna KESKİNTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne çeşitli şikâyetlerle başvuran ve koronavirüs geçirdiği belirlenen bazı çocukların beyinlerinde apse tespit edildi. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Gökçe Gayretli, koronavirüs sonrasında çocuklarda ağır enfeksiyon hastalıkları görüldüğünü belirterek, "Her ne kadar covid-19 pandemisi içinde çocuklar bu hastalığı hafif, semptomsuz geçiriyorlar diye bilsek de bu seyir sırasında çocuklarda eşlik eden ağır enfeksiyonlar da görebiliyoruz. Aileler koronavirüs geçiren çocuklarını yakından takip etmeli" dedi.

Erzincan´da gözünde şişkinlik, Rize'den ise kısmi felç şikayetiyle Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne getirilen iki çocuğun koronavirüs geçirdiği belirlendi. Bu çocukların ayrıca beyinlerinde apse tespit edildi. Yine hastaneye getirilen bazı çocukların da beyinlerinde apse belirlendi.

Erzincan´dan kızını tedavisi için Trabzon´a getiren Mahmut Akbulut, çocuklarının koronavirüs olduğunu sonradan öğrendiklerini belirterek, "Sol gözünde şişkinlik oluştuktan sonra üçüncü gün tamamıyla gözü kapandı. Bu arada iki kere acile götürdük. `Göz enfeksiyonu´ dediler ve iki tane ilaç yazdılar. Dördüncü gün Erzincan´da Eğitim Araştırma Hastanesi´ne götürdük. Orada `idrar yollarında enfeksiyon var, 3-4 günde geçmez´ dediler. Serum verdiler daha sonra eve gittik. O gecesi çocuk havale geçirdi. Bilinci tamamıyla gitti. Sabah ambulansı arayıp hastaneye götürdük. MR çektiler. `Çocuk menenjit geçirmiş´ dediler. Onun üzerine direk bizi Trabzon´a sevk ettiler, buraya geldik. Covid olduğunu bilmiyorduk, sonradan öğrendik. 24 Eylül´den beri de buradayız" dedi.

'ÇOCUKLARDA AĞIR ENFEKSİYONLAR GÖREBİLİYORUZ´

KTÜ Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Gökçe Gayretli, koronavirüs sonrasında çocuklarda ağır enfeksiyon hastalıkları görüldüğünü belirterek, "Son 2 yıldır covid-19 pandemisi içindeyiz. Her ne kadar pandemi içinde çocuklar bu hastalığı hafif, semptomsuz geçiriyorlar diye bilsek de bu seyir sırasında çocuklarda eşlik eden ağır enfeksiyonlar da görebiliyoruz. Bu iki hastamız da bize göz çevresinde kızarıklık, bir hastamız sağ kol ve bacağında felç, bir hastamız da nöbet geçirerek başvurdu. Yaptığımız tetkikler sonucunda da beyin içinde ikisinin de apse saptandı. Tedavileri yapıldı ama hastalarla birlikte çok kritik ve ağır süreçler geçirdik. Covid-19 enfeksiyonunda çocuklar her ne kadar asemptomatik veya az şikayetlerle geçiriyor olsalar da sonrasında kronik öksürükler olabiliyor. Uzayan öksürükleri görebiliyoruz. Bize asıl endişe verici olan `multisistem inflamatuar sendrom´ dediğimiz çoklu organlarda iltihapla giden bir hastalık söz konusu. Bunda da en korkutucu özelliği kalbi tutması ve kalp kaslarında iltihaba yol açması. Vücutta döküntü, gözlerde kızarıklık, dudaklarda kızarıklık, hızlı soluk alıp verme ile seyreden bir hastalık. Bunda ateş çok ön planda oluyor ve covid geçiren çocuklarda ateş, döküntü, gözlerde kızarıklık varsa mutlaka hekim başvurusu yapmak gerekiyor. Çünkü hızlıca tedavi başlanmasını gerektiren bir hastalık grubu" diye konuştu.

`COVİD SONRASI HASTALARIN TAKİBİ ÖNEMLİDİR´

Acı tablolarla karşılaşmamak için çocuklarda aşılanmanın önemine değinen Dr. Gayretli, "Belli şikâyetlerle gelen çocukların büyük bir kısmını yoğun bakımlarda izleyebiliyoruz. Solunum cihazı desteğine ihtiyaçları olabiliyor. `Kortizon´ dediğimiz bağışıklık sistemini, inflamasyonu baskılayan ilaçlar kullanmamız gerekebiliyor. En son da `plazma değişimi´ dediğimiz kan değişimine gidilebiliyor. Ne yazık ki Türkiye´de ve dünyada covid ile değil ama bu nedenle kaybettiğimiz çocuklar da var. Koronavirüsü geçirirken bazen bilmeden geçiriyorlar. Ama bundan 4 ile 6 hafta sonrasında bu şikayet ve semptomlarla çocuklar başvurabiliyor ve çok ağır klinik tablolar söz konusu olabiliyor. Covid-19 geçiren çocuklar 4 ile 6 hafta sonrasında ateşlenme durumunda mutlaka hekim kontrolüne gitmeliler. Çünkü `multisistem inflamatuar sendromu´ dediğimiz hastalık bu hastalarda olabilir. Covid sonrası hastaların takibi önemlidir. 12 yaş üzerinde ülkemizde de hem Sinovac hem BioNTech aşılaması çocuklar için başlamış durumda. Bu nedenle bütün 12 yaş ve üzerindeki çocukları aşıya davet ediyoruz" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Tolga SAĞLAM

2021-12-04 09:57:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.