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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı

İHA

AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımlarıyla yapılan toplantıda konuşan AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr Sezgin Mumcu "Ülkemiz ekonomik yükselişini sürdürürken gidişi atımızı engellemek isteyenler döviz kurları üzerinden faizler üzerinden bizleri kendilerince hizaya çekmeye çalışıyorlar. Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanlara üzücü bir haberim var!
Boşuna heveslenmeyin. O Devran geçti, Türkiye değişti" dedi.
"Tüm bu olumsuzluklara rağmen yaşanan pandemi sürecine rağmen nasıl bu kadar emin bir şekilde konuşuyorsunuz diye sorabilirsiniz? Şunu çok iyi bilmeliyiz ki liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde aşamayacağımız hiçbir engel yoktur" diyen Mumcu Bugün gelmiş olduğumuz durumu muhafaza edebilmek için hep birlikte sıkı sıkıya sarılarak aramıza nifak tohumlarının girmesine müsaade etmeden teşkilatlarımız davamıza sahip çıkacağız. 2023 seçimleri ülkemiz ve milletimiz için büyük bir önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetini hepimiz çok iyi biliyoruz. 2023'e giderken genel merkezimizin parti faaliyetlerimiz üzerine göstermiş olduğu ehemmiyeti aynı şekilde biz de teşkilatlarımıza ve sahaya yansıtacağız" şeklinde konuştu.

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