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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Adana Demirspor : 2-0

DHA

Trabzonspor - Adana Demirspor : 2-0


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-STAT: Medical Park
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bıyık, Tugay Kaan Numanoğlu
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Berat Özdemir, Siopis (Dk. 86 Peres), Dorukhan Toköz, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür(Dk. 86 Yusuf Sarı), Vitor Hugo, Cornelius (Dk.13. Koita, Dk. 71 Bakasetas), Hamsik, Denswil, Edgar Ie
ADANA DEMİRSPOR: Muric, Samet Akaydın, Sinan Kurt, Mario Balotelli, David Akintola (Dk. 71 Assombalonga), Jonas Svensson (Dk. 80 Metehan), Yunus Akgün (Dk. 80 Tarık Çamdal), Bjasnason (Dk. 61 Vargas), Stambouli, Simon Deli, Rassoul
GOLLER: Dk. 26 Nwakaeme, Dk. 53 Hamsik (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Balotelli (Adana Demirspor)Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Lider Trabzonspor bu skorla ligde puanını 39'a yükseltirken, konuk ekip Adana Demirspor ise 15 puanda kaldı.3'üncü dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Yunus Akgün'ün gönderdiği topu savunma karşıladı.
7'nci dakikada Cornelius ve Samet Akaydın hava topuna çıkarken kafa kafaya çarpıştı. Yerde kalan iki oyuncuya da müdahale edilirken Cornelius sahayı sedyeyle terk etti. Başına bandajla sargı yapılan Adana Demirsporlu oyuncu Samet maça devam etti.
13'üncü dakikada başına aldığı darbe nedeniyle yerde kalan Cornelius yerine Fode Koita oyuna girdi.
16'ncı dakikada Abdülkadir Ömür'ün savunma arkasına hareketlenen Koita'ya doğru gönderdiği derin pasta top kaleci Muric'de kaldı.
22'nci dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası sol tarafında topla buluşan Hamsik'in yaptığı ortada topu savunma karşıladı. Ceza yayı üzerindeki Abdülkadir Ömür savunmadan gelen topu kafayla ceza sahası içerisindeki Nwakaeme'ye indirdi. Abdülkadir'den gelen topu kontrol eden Nwakaeme'nin dönerek sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
26'ncı dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Dorukhan'ın yerden penaltı noktasına çevirdiği topa sert bir vuruş yapan Nwakaeme'nin şutu direkten döndü. Direkten dönen topa gelişine sağ ayağıyla plase yapan Nwakaeme topu ağlara gönderdi. 1-0.
39'uncu dakikada Trabzonspor hızlı hücumunda Hamsik'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Koita'nın ceza sahasına girdikten sonra son çizgiden içeri çevirdiği top kaleci Muric'de kaldı.
46'ncı dakikada Balotelli'nin vuruşunda Berat'tan seken top Uğurcan'da kaldı
53'üncü dakikada Nwakaeme'nin uzun pasında defansa uzanan Hamsik kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 2-0.
67'nci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Yunus Akgün'ün rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla çektiği sert şutu kaleci Uğurcan kurtardı. Kaleciden dönen topa vurmak isteyen Balotelli'den önce davranan Uğurcan topu kornere gönderdi. 
84'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Tarık Çamdal'ın içeri çevirdiği top Denswil'in müdahalesi ile kornere gitti.
87'nci dakikada Nwakaeme'nin pasıyla penaltı noktasının sol tarafında topla buluşan Bakasetas sol ayağıyla sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Bakasetas'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı
Karşılaşma Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 
KOLBASTI ŞOV
Adana Demirspor karşısında kaybetmeyen Trabzonspor zaferini gelenek haline dönüşen kolbastı dansıyla kutladı. Bordo mavili futbolcular yeşil sahada hünerlerini sergiledi. 
UĞURCAN SESLERİ
Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, Adana Demirspor maçında yaptığı kritik kurtarışlarla taraftarın gönlünü fethetti. Bordo mavili taraftarlar, Adana Demirspor ataklarına geçit vermeyen kaleci, Uğurcan'ın ismiyle Medical Park Stadyumu'nu çınlattı. 
 DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-12-04 18:15:17

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