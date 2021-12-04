Trabzonspor - Adana Demirspor maçının ardından



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Spor Toto Süper Ligin 15´inci haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.AVCI: TARAFTARLAR SABREDİYOR VE DESTEK OLUYORTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bordo mavili taraftarlara teşekkür etti. Avcı, "Geçen hafta Karagümrük maçından sonra davet ettik. Bugün burayı tamamen doldurdular. Onların desteği son derece önemli takıma verdikleri pozitif destek bizi çok mutlu ediyor. Hep şunu ifade ettim, savunmayı da beraber hücumu da beraber yapacağız. Taraftarımız bize bu anlamda destek oldu. Hep onlardan sabır istedim. Bunun örneğini geçen hafta Karagümrük maçında penaltı öncesi 2 dakika 17 saniye ve 46 pasla yakaladığımız penaltı. Bu bir sabır oyunudur. Buna da sabrediyor ve destek oluyorlar. El ele tutuşmayı da sene sonunda inşallah hep beraber yaparız" dedi."3 PUAN DAHA CEBİMİZE KOYDUK"Ligin ciddi takımlarından iyi takımlarından bir tanesine karşı oynadıklarını kaydeden Avcı, "En çok rakibin arkasına koşu yapan ve kilit pası atan, en çok şut atan, kenar ortalar yapan, bireysel oyuncu zenginliğine sahip bir takım. Bugün ilk 15 dakikada biz oyuna giremedik. Kazandığımız topu kaybettik. Rakip bu anlamda üstümüze geldi. Orada tekrar özel ve yetenekli bir oyuncumuza rağmen golü bulduk. İlk yarının sonlarına doğru kenar ortayla rakibe pozisyon verdik. Özellikle bugünkü pozisyonları bazen doğru kullandık, bazen uzaktan paslar attık ve bunları kaybettik. Bir takımın şampiyon olabilmesi için topa sahip olduğunda da savunmayı yapabilmen gerekiyor. Savunma kelimesi sadece sırtını kalende beklemek değildir. Rakibi beklerken de savunma güvenliğini doğru yapabilmektir. Bugün ikinci yarı itibariyle daha dengeli bir oyun oynadık. Zor bir rakibe karşı iyi bir galibiyet aldık. 15´inci hafta cebimize bir 3 puan daha koyduk" dedi."REKORLARA BAKMIYORUM"Cornelius'un sakatlığı ile ilgili açıklama yapan Avcı, "Oyuncumuz hastanede kontrolde. Dikişleri atıldı. Koita uzun süre sakatlıklarla yaşadı, bugün hiç planda yoktu, oyuna girdi, uzun süre kaldı. Elinden gelen her şeyi yaptı ve çok katkı sağladı. Ekibim gece gündüz çalışıyorlar. Başkana, yeni yönetim kuruluna ve yöneticimiz Ertuğrul Doğan´a teşekkür ediyorum. Bize çok sağlıklı bir ortam ve destek sağlıyorlar. İyi bir aile. Rekorlar kırılıyor denmesine bakmıyorum. Hafta hafta bakıyorum. Yarın sabah antrenman ve bir gün izin yapacağız. Sonrasında önümüzdeki maça hazırlanacağız" diye konuştu. MONTELLA: HEDEFİMİZ KAZANMAKTIAdana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyundan memnun olduğunu söylerken, "Gösterdiğimiz performanstan çok memnunum. Futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Maç esnasında çok fazla pozisyon bulduk, ileride baskımızı hissettirdik. Rakibimize 2 kere net şekilde gelebildi, golleri de yaptılar. Bunun olması tesadüf değil ama performans olarak mutluyum ama tabi skordan ötürü üzgünüz. Çocuklarımız kendimizi istediğimiz şekilde sahaya yansıttı. Hedefimiz kazanmaktı. Galibiyet için çalıştık. Oyunun geneline baktığınızda bunu yansıttık ama fazla bitirici olamadık" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Abdullah Avcı´nın açıklamaları

Vincenzo Montella´nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-12-04 19:40:12



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