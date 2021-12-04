Trabzonspor - Adana Demirspor maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Adana Demirspor maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Adana Demirspor maçının ardından


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA) Spor Toto Süper Ligin 15´inci haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.AVCI: TARAFTARLAR SABREDİYOR VE DESTEK OLUYORTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bordo mavili taraftarlara teşekkür etti. Avcı, "Geçen hafta Karagümrük maçından sonra davet ettik. Bugün burayı tamamen doldurdular. Onların desteği son derece önemli takıma verdikleri pozitif destek bizi çok mutlu ediyor. Hep şunu ifade ettim, savunmayı da beraber hücumu da beraber yapacağız. Taraftarımız bize bu anlamda destek oldu. Hep onlardan sabır istedim. Bunun örneğini geçen hafta Karagümrük maçında penaltı öncesi 2 dakika 17 saniye ve 46 pasla yakaladığımız penaltı. Bu bir sabır oyunudur. Buna da sabrediyor ve destek oluyorlar. El ele tutuşmayı da sene sonunda inşallah hep beraber yaparız" dedi."3 PUAN DAHA CEBİMİZE KOYDUK"Ligin ciddi takımlarından iyi takımlarından bir tanesine karşı oynadıklarını kaydeden Avcı, "En çok rakibin arkasına koşu yapan ve kilit pası atan, en çok şut atan, kenar ortalar yapan, bireysel oyuncu zenginliğine sahip bir takım. Bugün ilk 15 dakikada biz oyuna giremedik. Kazandığımız topu kaybettik. Rakip bu anlamda üstümüze geldi. Orada tekrar özel ve yetenekli bir oyuncumuza rağmen golü bulduk. İlk yarının sonlarına doğru kenar ortayla rakibe pozisyon verdik. Özellikle bugünkü pozisyonları bazen doğru kullandık, bazen uzaktan paslar attık ve bunları kaybettik. Bir takımın şampiyon olabilmesi için topa sahip olduğunda da savunmayı yapabilmen gerekiyor. Savunma kelimesi sadece sırtını kalende beklemek değildir. Rakibi beklerken de savunma güvenliğini doğru yapabilmektir. Bugün ikinci yarı itibariyle daha dengeli bir oyun oynadık. Zor bir rakibe karşı iyi bir galibiyet aldık. 15´inci hafta cebimize bir 3 puan daha koyduk" dedi."REKORLARA BAKMIYORUM"Cornelius'un sakatlığı ile ilgili açıklama yapan Avcı, "Oyuncumuz hastanede kontrolde. Dikişleri atıldı. Koita uzun süre sakatlıklarla yaşadı, bugün hiç planda yoktu, oyuna girdi, uzun süre kaldı. Elinden gelen her şeyi yaptı ve çok katkı sağladı. Ekibim gece gündüz çalışıyorlar. Başkana, yeni yönetim kuruluna ve yöneticimiz Ertuğrul Doğan´a teşekkür ediyorum. Bize çok sağlıklı bir ortam ve destek sağlıyorlar. İyi bir aile. Rekorlar kırılıyor denmesine bakmıyorum. Hafta hafta bakıyorum. Yarın sabah antrenman ve bir gün izin yapacağız. Sonrasında önümüzdeki maça hazırlanacağız" diye konuştu.  MONTELLA: HEDEFİMİZ KAZANMAKTIAdana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, oyundan memnun olduğunu söylerken, "Gösterdiğimiz performanstan çok memnunum. Futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Maç esnasında çok fazla pozisyon bulduk, ileride baskımızı hissettirdik. Rakibimize 2 kere net şekilde gelebildi, golleri de yaptılar. Bunun olması tesadüf değil ama performans olarak mutluyum ama tabi skordan ötürü üzgünüz. Çocuklarımız kendimizi istediğimiz şekilde sahaya yansıttı. Hedefimiz kazanmaktı. Galibiyet için çalıştık. Oyunun geneline baktığınızda bunu yansıttık ama fazla bitirici olamadık" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Abdullah Avcı´nın açıklamaları
Vincenzo Montella´nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-12-04 19:40:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Montella: "Rakibin birinci olması tesadüf değil"
YEREL HABERLER Montella: "Rakibin birinci olması tesadüf değil"
Abdullah Avcı: "El ele tutuşmayı inşallah sezon sonunda yaparız"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "El ele tutuşmayı inşallah sezon ...
Trabzonspor - Adana Demirspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Adana Demirspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Adana Demirspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Adana Demirspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Adana Demirspor : 2-0
YEREL HABERLER Trabzonspor - Adana Demirspor : 2-0
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Adana ...
Trabzonspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Adana Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Adana ...
Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notları
YEREL HABERLER Trabzonspor-Adana Demirspor maçından notları
AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı
YEREL HABERLER AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı
Ahmet Ağaoğlu: "Ligin son maçı oynanmadan, hakem son düdüğü çalmadan kimin şampiyon olacağı belli olmaz" Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "8. şampiyonluk olacaksa bu düşünceyle hareket etmeliyiz" Trabzonspor'da olağan genel kurul başladı
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "Ligin son maçı oynanmadan, hakem son ...
Trabzonspor´da 78´inci Genel Kurul heyecanı...Yönetim ibra edildi
YEREL HABERLER Trabzonspor´da 78´inci Genel Kurul heyecanı... ...
Sattığı aracının parasını alamayınca soluğu karakolda aldı, 9 yıldır da mahkeme kapılarını aşındırıyor
YEREL HABERLER Sattığı aracının parasını alamayınca soluğu karakolda ...
Çocuklarda koronavirüs sonrası beyinde 'apse' tehlikesi
YEREL HABERLER Çocuklarda koronavirüs sonrası beyinde 'apse' ...
Trabzonspor, Adana Demirspor maçına hazır
YEREL HABERLER Trabzonspor, Adana Demirspor maçına hazır
Ortahisar’da Engelsiz İletişim Merkezi hizmete açıldı Ortahisar’daki 11 engelli derneği bir yerde toplandı
YEREL HABERLER Ortahisar’da Engelsiz İletişim Merkezi hizmete ...
Trabzon'da 'Sevgi engel tanımaz' etkinliği
YEREL HABERLER Trabzon'da 'Sevgi engel tanımaz' etkinliği
Akçaabat’ta özel bireylere özel tiyatro
YEREL HABERLER Akçaabat’ta özel bireylere özel tiyatro
Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti Trabzon’da hamsinin kilosu 25 TL’ye kadar yükselirken, vatandaşın hamsiye olan ilgisi azaldı
YEREL HABERLER Hamsi azaldı, fiyat yükselişe geçti Trabzon’da ...
Avcı, en uzun galibiyet serisi için sahaya çıkıyor
YEREL HABERLER Avcı, en uzun galibiyet serisi için sahaya çıkıyor
Trabzonspor'da çifte heyecan
YEREL HABERLER Trabzonspor'da çifte heyecan
Trabzonspor'dan özel çocuklara anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan özel çocuklara anlamlı ziyaret
Trabzonspor, Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, Adana Demirspor hazırlıklarını ...
Ankara’da Trabzon zirvesi Uzungöl için hazırlanan proje tamamlandı Bakan Kurum Uzungöl için ihale talimatı verirken, 40-50 milyonluk proje ile Uzungöl yepyeni bir görünüme kavuşacak
YEREL HABERLER Ankara’da Trabzon zirvesi Uzungöl için hazırlanan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.