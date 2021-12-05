Trabzonspor´da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda futbolcular 2 grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. İkinci gruptaki oyuncular da dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışmalarının ardından teknik çalışma yaptı. Antrenman, 5´e 2 ve rondo çalışmasıyla devam ederek çift kale maç ile sona erdi.

Bordo mavili takım, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına 7 Aralık Salı günü devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-12-05 14:39:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.