Trabzonspor´da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda futbolcular 2 grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. İkinci gruptaki oyuncular da dinamik ısınma ve mobilizasyon çalışmalarının ardından teknik çalışma yaptı. Antrenman, 5´e 2 ve rondo çalışmasıyla devam ederek çift kale maç ile sona erdi.
Bordo mavili takım, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına 7 Aralık Salı günü devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2021-12-05 14:39:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.