Trabzonspor'da, Ahmet Ağaoğlu güven tazeledi

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Trabzonspor Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda oy verme işlemi tamamlandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, tek listeyle girdiği seçimlerde yeniden başkanlığa seçildi.

Trabzonspor'da, Başkan Ahmet Ağaoğlu güven tazeledi. Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren olağan genel kurulda aidatını yatıran 9 bin 953 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. 20 sandıkta 1354 üyenin oy kullandığı seçimlerde 1152 oy alan Ahmet Ağaoğlu, tekrar başkanlığa seçildi.

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