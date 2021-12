Trabzonspor´da 3'üncü Ahmet Ağaoğlu dönemi

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti



Selay SAYKAL Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)Trabzonspor'da 78'inci Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemleri sona erdi. Yönetim kurulunu revize eden başkan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübe 3'üncü kez başkan seçildi.

Bordo mavili camia, 54 yıllık tarihinin 47'nci yönetim kurulunu seçmek için sandık başında gitti. Trabzonspor delegeleri, 4-5 Aralık tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılan kongrenin ikinci gününde Yönetim, Denetim, Sicil, Disiplin ile Arşiv ve Müze Kurullarını seçmek için oy kullandı. 9 bin 353 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu Genel Kurul'da bin 354 delege oy kullandı. Ahmet Ağaoğlu, tek aday olarak girdiği genel kurulda bin 152 oy alarak yeniden başkan seçildi.

AĞAOĞLU'NUN 3'ÜNCÜ DÖNEMİ

Saat 16.00'da sona eren oy verme işlemlerini ardından oylar sayılmaya başlandı. Ağaoğlu, 20 sandıkta kullanılan bin 354 oydan bin 152'sini alarak yeniden Trabzonspor başkanlığına seçildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından yeni yönetim kuruluyla birlikte kürsüye çıkan başkan Ağaoğlu teşekkür konuşması yaptı. Camiaya, divan kuruluna ve delegelere destekleri için teşekkür eden Ağaoğlu, "Bunu camiaya hizmet ve başarımın birlikteliğin sürekliliği açısından yapılmış en önemli eylem olarak nitelendiriliyorum. Geçtiğimiz dönem yaptığımız çalışmalar asgari standartlarımızdı. Bundan sonra önümüzdeki hedefte asgari standart olarak yapacağımız çalışmalar ve niteliği bizim minimum standartlarımız olacak. Trabzonspor'un hedefi sadece şampiyonluk ve sportif başarı değildir. Türk futbolu özellikle son yıllarda sportif, performans ve ekonomik anlamda ciddi şekilde kan ve irtifa kaybetti. Geldiğimiz noktada hiçbir kulüp bu başarısızlıklarda bizim payımız yok diyemez. Diğer kulüplerimizle birlikte ve en ağır yük bize düşüyorsa, en ağır sorumluluğu almaya ve yerine getirmek için elimizden gelen çabayı yerine getirmek için çalışacağımızdan tüm kamuoyu emin olabilir. Bunu kendimize görev addediyoruz. 54 yıllık şanlı tarihimizin gururuyla hiç bitmeyecek bir mücadelenin içerisinde olduğumuzun bilinciyle yaptığımız her şeyden keyif alarak sürdürülebilir bir başarının yanı sıra yan yana yürümeye devam ediyoruz. Çünkü dün bile geçmişte kaldı. Biz Trabzonspor olarak daha yeni başladık diyoruz" ifadelerini kullandı.ARŞİV VE MÜZE KURULU'NDA REKABETTrabzonspor'un 78'inci Genel Kurulu'nda oy sayım işlemlerinin ardından yeni kurullar belirlendi. Sonuçlara göre Denetim Kurulu 828, Sicil Kurulu 773, Disiplin Kurulu 744 oy aldı. 2 adayın yarıştığı Arşiv ve Müze Kurulu'nda da adaylardan Mehmet Salih Uzun 727, Osman Can ise 551 oy aldı.

Trabzonspor delegelerin oylarıyla belirlenen kulüp organlarında sonuçlar şu şekilde oldu:

YÖNETİM KURULU

Asil: Ahmet Ali Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı

YEDEK: Lokman Sadıklar, Ertuğ Özarman, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Rauf Öztel, İbrahim Tüfekçi, İbrahim Aydın

DENETİM KURULU

Mahmut Ören, Salih Aladağ, İsmet Keskin, Ekrem Ayhan Kuleyin, Ünal Özcan Özmenoğlu, Muhammet Zeki Paşaoğlu, Mehmet Tomruk, Adil Seyfi Kocabaş

SİCİL KURULU

Hasan Basri Halisçelik, Adnan Yavuz,Hasan Gürhan Kulaçoğlu, Mahmut Erhan Dihkan, Rahmi Özçilingir, Haluk Boğuşlu, Rahmi Çavdar, Derya Atakol Şimşek

DİSİPLİN KURULU

Haluk Raci Gençoğsmanoğlu, Osman Cora, Sabri Murat Çavga, Aydın Okuyan, Kemal Akgün, Cavit Kuvvet, Zeynep Akgün Türkday, Mustafa Kuvvet

ARŞİV VE MÜZE KURULU

Mehmet Salih Uzun, Gökmen Uzun, Alaattin Çepni, Tarık Karyağdı, İbrahim Emre Sürmen, Ali Kaplan, Serdar İsaoğlu, Hasan Tonyalı

ARŞİV VE MÜZE KURULU

Osman Can, Şirin Murathanoğlu Yazıcı, Gökhan Gözaçan, Aydın Camcı, Turgay Özdemir, Kadir Kapucu, Atakal Al, Kadircan Özer.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sonucun açıklanması

-Başkan Ağaoğlu'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon

2021-12-05 18:11:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.