Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardı

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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili milli takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

27 yaşındaki hücum oyuncusunun hafta içinde Türkiye gelmesi bekleniyor. Bordomavili kulübün ara transfer döneminde 3 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor.

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