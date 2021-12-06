Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan: "Hocamızın istediği oyuncuları alacağız"

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda kadrolarına 34 takviye yapacaklarını söyledi.

Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarında çok önemli mesafe kat ettiklerini belirterek, “Üzerimize düşen görevleri yapıp, tüm takviyeleri 1520 gün içerisinde kadroya katacağız. 34 takviye yapacağız gibi gözüküyor. Hocamızın istediği oyuncuları alacağız. Ondan sonra da hocamız bu işin üstesinden gelecektir" dedi.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise Ertuğrul Doğan, "Baştan beri söylüyorum, başkanımız da hocamız da söylüyor. Maç maç gitmek lazım, 3 puan 3 puan bakmak lazım. Hiçbir şey almış veya kazanmış değiliz. Neyin ne olacağı belli olmaz. Camianın, taraftarların dikkatli, sakin olması lazım. Hocamıza, oyuncularımıza güvenmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın şehri, camiayı ve takımı çok iyi benimsediğini belirten Doğan, "Hocamızın başından da çok önemli sıkıntılar geçti. Hak etmediği şeyler yaşadı. Biz de hak etmediğimiz şeyler yaşadık. Hocamızın geldiği zaman söylediği gibi ‘İkimizin de Türk futbolundan alacağı var ve ikimizin de birbirimize katacağımız çok şey var.' Bu hesapların hepsini inşallah bu yıl göreceğiz” dedi.

Doğan, devre arası bazı oyunculara transfer teklifi gelmesi durumunda izleyecekleri yol haritasıyla ilgili olarak da, "Takımdan kimseyi vermeyeceğiz. Şampiyon olana kadar kimse bir yere gidemez. Çaykur Rizespor ve Giresunspor’un bir talepleri olursa hocamız uygun görürse destek oluruz” açıklamasını yaptı.

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