Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar yükseldi Trabzon’da hamsinin kilosu son 2 günde yükselişe geçerek 50 TL'yi gördü

Karadeniz’de son günlerde avının azalması ile birlikte hamsinin satış fiyatı yükselirken, Trabzon’da dün kilosu 50 TL’den satılan hamsi bugün itibariyle 3040 TL arasında satılıyor.

Balıkçılar, hamsinin fiyatının yüksek olmasının diğer balık çeşitlerinin de fiyatının yükselmesine neden olduğunu ve artık hamsi avının son dönemleri olduğunu belirttiler.

Yaklaşık 3 aydır bolca avlanan hamsinin bugünlerde az avlandığından fiyatının yüksek olduğunu, bu sezon hamsinin fiyatının hiç bu kadar yükseldiğini görmediklerini belirten balıkçılardan Samet Özbayrak “Hamsi bir haftadır az geliyor. Bugün de iri hamsi geldi, kilosunu 3540 TL’den satacağız. Üç aydan beri bol çıktı ancak azalmaya başladı. Artık tek umudumuz Gürcistan’dan gelecek olan hamsilere kaldı, onu bekliyoruz. İnşallah biraz daha devam eder. Çünkü, şuan balık olarak en ucuzu hamsi idi o da 40 TL’ye kadar çıktı. Bu sezon hamsinin kilosu 10 TL’ye kadar satıldı, şimdi 40 TL. Bu sezon ilk kez bu kadar pahalı oldu. Biz de ucuz olsun daha fazla satalım istiyoruz şu an hamsi pahalı. Hamsi olmayınca diğer balık çeşitlerinin de fiyatı arttı. Çinekop 60 TL, iri barbun 8090 TL, istavrit 20 TL. Şu an sezonun en pahalı dönemi diyebiliriz” dedi.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise dün hamsinin kilosunu 50 TL’den sattıklarını bugün ise 3040 TL arasında değiştiğini belirterek “Hamsi azalınca fiyatı da mecburen çıkıyor. Şu anda kilosu 3040 TL arasında değişiyor. Dün çok az geldiği için kilosu 50 TL idi. Vatandaş bu duruma tepki gösteriyor. '4050 TL’ye hamsi olmaz' diyorlar dolayısıyla az olunca fiyatı da yükseliyor. Diğer balık çeşitlerinin fiyatı ise çinekop 5060 TL arası, barbun 370 TL arası, istavrit 1520 TL, mezgit 50 TL. Bu sezon hamsinin fiyatının bu kadar çıktığını pek hatırlamıyorum ilk defa böyle bir şey gördük. Bu sezon hamsinin kilosunu en ucuz 10 TL’ye sattık. Balıkta artık gel gitleri yaşamaya başladık. Bundan sonra artık hamsinin son dönemleri diyebiliriz” diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Çetin Kavzoğlu’da kendileri için sezonun artık bittiğini ifade ederek “Hamsinin kilosunu 3540 TL’ye satıyoruz. Bundan sonra artık fiyatı böyle gider hamsi her an bitebilir. İri hamsi az olunca fiyatı da yüksek oluyor. Hamsi pahalı olunca diğer balık çeşitlerinin de fiyatı ister istemez yükseliyor. Sezon bitti gibi. 9. ayda başladı 12. ayda bitti. Şu andaki görüntü böyle. Sezondan umduğumuzu pek bulamadık. Bu sezon palamut olmadı hamsi de son günler fiyatı çok arttı dolayısıyla vatandaşta fiyat yüksek olunca balığa olan talebi azaldı” şeklinde konuştu.

