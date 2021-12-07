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Aracın bagajına ve çay paketlerine zulalanmış 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

DHA

Aracın bagajına ve çay paketlerine zulalanmış 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi


Fatih TURAN/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da polisin durdurduğu 2 aracın bagaj kısımları ile çay paketlerine saklanmış toplam 45 ruhsatsız tabanca, 42 şarjör ve 475 mermi ele geçirildi, 3 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Sivas kara yolunda seyir halindeki 2 araçla silah kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı. Sivas Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçip operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli araçları, kentte durdurup arama yaptı. Aramalarda araçların bagaj, koltuk ve kapı kısımlarının yanı sıra çay paketleri içine saklanmış toplam 40 ruhsatsız tabanca, 42 şarjör ve silahlara ait 475 mermi ele geçirildi. Araçlardaki 3 kişi, gözaltına alındı.
Öte yandan, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte konuyla irtibatı tespit edilen A.R.Y.'nin kullandığı aracı da durdurup arama yaptı. Ekipler, bu araçta buldukları 5 ruhsatsız tabancaya da el koydu.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2021-12-07 14:49:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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