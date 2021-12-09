Trabzonspor´da Antalyaspor hazırlıkları sürüyor

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-Trabzonspor, Spor toto Süper Lig´in 16´ncı haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas çalışması, 5´e 2 çalışma ve çift kale maç yaptı. Bugün yapılan idmana sakatlıkları devam eden kaleci Erce Kardeşler ile Hüseyin Türkmen katılmadı. Bordo mavililer, yarın yapacağı son antrenmanın ardından saat 16.30´da özel uçakla Antalya´ya hareket edecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-12-09 19:48:25



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